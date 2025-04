Quién es el candidato que se consagró intendente antes de las elecciones generales

Además, se caracteriza por su fuerte identidad comunitaria y su compromiso con el desarrollo sostenible. En la localidad se realizaron importantes obras hídricas y de pavimentación, y se continúa trabajando en proyectos de largo plazo para consolidar su crecimiento.

Ruani 3.jpg

–¿Cómo se siente ser el primer intendente de la flamante ciudad?

–Todavía no logro caer. Todo el mundo me dice: “Fuiste el último presidente comunal y ahora sos el primer intendente”. Lo veo como una gran responsabilidad. No quiero que dentro de 20 años me recuerden solo por ser el primero, sino por ser el mejor intendente.

–¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en esta nueva etapa?

–Hay varios desafíos importantes. Primero, queremos igualar la infraestructura de la ciudad. San José de la Esquina tiene 1.440 calles y muchas de ellas necesitan pavimentación. También estamos trabajando en mejorar el sistema de salud, que fue un área descuidada durante años. Además, estamos desarrollando un parque industrial para atraer inversiones y generar empleo.

–¿Cómo planeas abordar el tema de la salud en la ciudad?

–La salud es una prioridad. Estamos invirtiendo en el hospital provincial y trabajando para aumentar el personal médico. Queremos que los profesionales locales regresen y se queden en San José de la Esquina. La atención médica debe ser de calidad y cercana a la gente. Estamos colaborando con el Ministerio de Salud para mejorar los servicios y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención adecuada.

–¿Qué proyectos tienes para mejorar la infraestructura?

–Estamos enfocados en varias áreas. La pavimentación es una de las más demandadas por los vecinos. Queremos pavimentar 600 cuadras en los próximos años. También estamos trabajando en obras hídricas para prevenir inundaciones y mejorar el sistema cloacal. Además, estamos desarrollando un centro cultural y una terminal de ómnibus para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

–¿Cómo ves el futuro de San José de la Esquina como ciudad?

–El futuro es prometedor. Ser ciudad nos costó mucho y ahora debemos devolver esa confianza. Queremos ser buenos en estos cuatro años y abrir nuevas puertas a nivel provincial. La clave está en trabajar juntos, escuchar a los vecinos y ser transparentes en nuestra gestión. Estoy convencido de que podemos lograr grandes cosas para San José de la Esquina.

–¿En qué consisten esos objetivos?

–En estar a la altura de esa gran responsabilidad, que, a su vez representa un verdadero honor. Quiero que mi gestión se recuerde por los logros y mejoras que traigamos a la ciudad. Mi objetivo es igualar las oportunidades para todos los ciudadanos, mejorar la infraestructura de la ciudad y de Los Nogales y garantizar que todos tengan acceso a servicios básicos de calidad.

–¿Cómo planeas manejar la transición de comuna a ciudad?

–La transición implica muchos cambios administrativos. Antes, el presidente comunal firmaba los cheques, pero ahora esa tarea burocrática se delega a la planta permanente. Esto nos permite enfocarnos más en la planificación y organización. Estamos trabajando en la digitalización de expedientes para mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión.

–¿Qué proyectos se piensan para el desarrollo económico de la ciudad?

–Estamos creando un parque industrial a 7 kilómetros del pueblo para atraer empresas y generar empleo. Además, estamos promoviendo la inversión en infraestructura y servicios para mejorar y promover que San José de la Esquina sea un lugar atractivo para vivir y trabajar.

–¿Cómo ves el papel de la participación ciudadana en tu gestión?

–La participación ciudadana es fundamental. Queremos que los vecinos se involucren en la toma de decisiones y presenten sus proyectos. Estamos trabajando en la creación de un consejo deliberante que funcione de manera abierta y transparente, con reuniones en diferentes instituciones de la ciudad para tener un contacto directo con los vecinos.

–¿Qué mensaje le darías a los ciudadanos de San José de la Esquina?

–Les diría que confíen en nuestra gestión y participen activamente en la construcción de la ciudad. Juntos podemos lograr grandes cosas y mejorar la calidad de vida de todos. Mi compromiso es trabajar incansablemente para cumplir con las expectativas y necesidades de todos.

Ruani 4.jpg

