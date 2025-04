Elecciones en Santa Fe: la participación fue del 55,6 %, la más baja desde el regreso de la democracia

Santa Fe abrió el calendario nacional este domingo y se fue la primera de las tres jornadas de elecciones que tendrán los rosarinos en 2025. En esta ocasión, marcada por una histórica caída en la participación electoral y un particular hermetismo del Tribunal Electoral en la difusión de los datos. Con el 98 % de las mesas informadas, el escrutinio provisorio reveló un 55,6 % estimativo de participación.

Lo cierto es que pasaron las horas y las autoridades nunca confirmaron de forma oficial el porcentaje de santafesinos que emitieron su voto. Hecho que no pasó desapercibido, ya que la cifra suele estar a poco del cierre de comicios. Mientras tanto, la única voz oficial fue la de la vicegobernadora Gisela Scaglia , quien se animó a deslizar que el número habría rondado el 60 % .

La Casa Gris estimaba en las semanas previas a este día clave que el porcentaje de asistencia a las escuelas rondaría entre el 63 % y el 65 %; sin embargo, no solo logró perforar el piso del 60 %, sino que la caída fue estrepitosa. Se trata del número más bajo desde el regreso de la democracia en 1983 y son varios los factores que influyeron.

Para comparar los niveles de participación, hay que retroceder a las últimas dos elecciones Paso provinciales. En 2023, votó el 63 % del padrón, mientras que en 2021 la cifra alcanzó el 69 %. En aquella ocasión los comicios locales coincidieron con las Paso nacionales para diputados y senadores, lo que pudo haber impulsado una mayor concurrencia a las urnas.

El titular de la consultora Doxa Data, Roque Cantoia, consideró en diálogo con La Capital que es "más preocupante la película, que la foto de cada elección por separado". "En cada elección, la participación cae entre 3 y 4 puntos porcentuales (no en porcentaje). Pero en esta oportunidad, la participación según el escrutinio provisorio fue de un 55 %, registrando la mayor caída de la serie en dos años", analizó.

doxa data.jpeg Gráfico de la consultora Doxa Data - @rcantonia

Según Cantoia, hay factores estructurales y coyunturales que explican la predisposición a votar de la gente. "En Santa Fe, los factores estructurales indican una caída natural elección tras elección. Luego hay factores de coyuntura que pueden suavizar esa tendencia o potenciarla", señaló. Estos serían el tipo de elección (ejecutiva o intermedia), la amplitud de la oferta política, la competitividad percibida de la elección, el humor social, entre otros. "En esta elección, estos factores que son propios del momento de la elección potenciaron la caída natural de la participación", subrayó.

Incluso, consideró que si se toma en cuenta el porcentaje de los votos nulos y en blanco, la participación "positiva" solo alcanza el 45 %. Esto implica que solo el 45 % de los santafesinos eligieron alguna de las opciones, es decir, fueron a votar, pero no anularon ni emitieron su sufragio en blanco.

Rosario a la baja pero con sorpresas

La baja participación de los rosarinos en las elecciones no es nueva. Son muchos los que vienen advirtiendo que se trata de una tendencia que se agrava cada vez que hay que ir a las urnas desde hace mínimo una década.

En los últimos comicios la participación de los rosarinos fue menor que la del promedio provincial y este domingo se ratificó. Al terminar el escrutinio provisorio, en Rosario el porcentaje rondaba en 54,89 %.

"En esta oportunidad es sorprendente que la participación en Rosario no haya caído más que en el promedio provincial", planteó el titular de Doxa Data. Según las estimaciones de la consultora, el techo de participación esperada era cerca del 54 %. "Porque era la caída natural, afectada por factores estructurales y no coyunturales. Aunque es un nuevo récord negativo en cuanto a participación, el número no es tan malo en la ciudad en comparación con el resto de la provincia", observó.

En las últimas elecciones la participación en Rosario caía mucho más que en el resto de la provincia y, en esta ocasión, se mantuvo dentro de la media provincial.

Evolución de la participación en elecciones a concejales

En su cuenta de X, Cantoia compartió en las últimas horas un gráfico que expone la evolución de la participación de los rosarinos en las elecciones a concejales. El piso de 57,43 % de 2023 superó ampliamente a la jornada electoral de este domingo.

El recuentro provisorio del Tribunal Electoral arrojó que, con el 98 % de las mesas escrutadas, solo el 54,3 % fueron a las urnas a elegir a sus precandidatos para el Palacio Vasallo. Se trata de otra marca histórica para la ciudad, que aunque sigue cayendo, cayó menos que a nivel provincial.

participacion concejales.png Gráfico de la consultora Doxa Data - @rcantonia

En las Paso a concejales en la ciudad se registraron 393.334 votos válidos emitidos, de los cuales 22.146 fueron fotos en blanco. En tanto, hubo 30.276 votos anulados, 1.377 votos recurridos y 207 votos impugnados.

Radiografía del padrón electoral

La Secretaría Electoral había adelantado que en esta ocasión estaban habilitadas para votar 2.834.383 personas. De ellas, 1.456.835 son mujeres, 1.377.461 hombres y 87 no binarios. El padrón electoral creció un 0,74 % respecto a los comicios de 2023.

En Rosario, debían votar 799.112 personas nacidas en Argentina y 15.899 extranjeros. En cuanto a los menores de edad, el informe había precisado que 77.638 chicos de 16 y 17 años estuvieron habilitados para emitir su sufragio en este año electoral.

En total, 815.011 tendrían que haber ido a las urnas. Sin embargo, muchos no se acercaron a emitir su voto.