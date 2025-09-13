La Capital | La Región | capilla

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Las obras de refacción incluyeron tareas de impermeabilización de techos, trabajos de albañilería y pintura en el interior del edificio

13 de septiembre 2025 · 07:00hs
“Esta capilla estará abierta en el horario de funcionamiento del cementerio para todos los vecinos que quieran asistir y también va a ser utilizada para servicios gratuitos de sepelio”

“Esta capilla estará abierta en el horario de funcionamiento del cementerio para todos los vecinos que quieran asistir y también va a ser utilizada para servicios gratuitos de sepelio”, expresó la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho.
Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizó tareas de restauración y puesta en valor de la capilla que se emplaza en el cementerio San Lorenzo.

Las obras abarcaron tareas de impermeabilización de techos, trabajos de albañilería y pintura en el interior, y parquizado en el exterior del edificio.

Capilla con servicio de sepelio gratuito

“Esta capilla estará abierta en el horario de funcionamiento del cementerio para todos los vecinos que quieran asistir y también va a ser utilizada para servicios gratuitos de sepelio”, expresó la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez reabrió las puertas de la Capilla “Inmaculada Concepción” del Cementerio Municipal San Lorenzo que estuvo cerrada durante un tiempo por las obras de refacción.

VGG-Capilla2

El intendente Alberto Ricci, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho, y vecinos que se acercaron espontáneamente fueron parte de una bendición que hizo Padre John Mendonca, párroco a cargo de la Parroquia San Enrique.

Varios meses en obra

En referencia al tema, Carolina Sancho señaló: “Llevamos adelante un proceso donde la capilla estuvo varios meses en obras para ponerla en valor, con trabajos hechos por personal municipal. Sabemos que es un lugar importante para el Cementerio Municipal y la importancia que tiene para la comunidad cristiana”.

“La puesta en valor consistió en la impermeabilización de techos, todo lo que es la parte interna con trabajos de albañilería y pintura. Como se puede observar el cambio es notorio y totalmente positivo”, agregó.

“Como nos indica el intendente Ricci seguimos mejorando las instalaciones y dependencias municipales, fortaleciendo los espacios para que la ciudadanía pueda hacer uso y obtener mejores servicios para los vecinos”, completó la funcionaria.

>>Leer más: Peregrinación a San Nicolás: habrá interrupciones de tránsito en Villa Gobernador Gálvez

Noticias relacionadas
Será un espectáculo único para disfrutar desde toda la costa baigorriense, con las imponentes dimensiones de los veleros y el colorido de sus velas desplegadas sobre el río Paraná.

Este sábado se correrá la Regata "Ciudad de Baigorria" en las aguas del Paraná

peregrinacion a san nicolas: habra interrupciones de transito en villa gobernador galvez

Peregrinación a San Nicolás: habrá interrupciones de tránsito en Villa Gobernador Gálvez

En un contexto económico complejo, donde el acceso al empleo formal se vuelve cada vez más desafiante, la capacitación en oficios aparece como una herramienta concreta para generar oportunidades.

Crece la red de capacitación local con más de 500 vecinos formados en oficios en el departamento General López

Puerto volvió a celebrar a lo grande el Día de las Infancias, renovó su compromiso con la alegría, el juego y el encuentro familiar. 

Puerto San Martín celebró a lo grande el "Día de las Infancias" con una jornada llena de premios y sorpresas

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Lo último

Netflix: un drama histórico de dos horas es furor en la plataforma

Netflix: un drama histórico de dos horas es furor en la plataforma

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Convencionales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial e invitados especiales encabezaron una emotiva ceremonia en la Legislatura. La flamante Carta Magna quedó formalmente promulgada
Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Newells se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Ovación
Cristian Fabbiani: Los chicos del club me dan todo lo que necesito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Cristian Fabbiani: Los chicos del club me dan todo lo que necesito

Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Newells: todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

Newell's: todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

La Ciudad
Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos