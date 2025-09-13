Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Las obras de refacción incluyeron tareas de impermeabilización de techos, trabajos de albañilería y pintura en el interior del edificio

"Esta capilla estará abierta en el horario de funcionamiento del cementerio para todos los vecinos que quieran asistir y también va a ser utilizada para servicios gratuitos de sepelio", expresó la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizó tareas de restauración y puesta en valor de la capilla que se emplaza en el cementerio San Lorenzo.

Las obras abarcaron tareas de impermeabilización de techos, trabajos de albañilería y pintura en el interior, y parquizado en el exterior del edificio.

“Esta capilla estará abierta en el horario de funcionamiento del cementerio para todos los vecinos que quieran asistir y también va a ser utilizada para servicios gratuitos de sepelio ”, expresó la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez reabrió las puertas de la Capilla “Inmaculada Concepción” del Cementerio Municipal San Lorenzo que estuvo cerrada durante un tiempo por las obras de refacción.

El intendente Alberto Ricci, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho, y vecinos que se acercaron espontáneamente fueron parte de una bendición que hizo Padre John Mendonca, párroco a cargo de la Parroquia San Enrique.

Varios meses en obra

En referencia al tema, Carolina Sancho señaló: “Llevamos adelante un proceso donde la capilla estuvo varios meses en obras para ponerla en valor, con trabajos hechos por personal municipal. Sabemos que es un lugar importante para el Cementerio Municipal y la importancia que tiene para la comunidad cristiana”.

“La puesta en valor consistió en la impermeabilización de techos, todo lo que es la parte interna con trabajos de albañilería y pintura. Como se puede observar el cambio es notorio y totalmente positivo”, agregó.

“Como nos indica el intendente Ricci seguimos mejorando las instalaciones y dependencias municipales, fortaleciendo los espacios para que la ciudadanía pueda hacer uso y obtener mejores servicios para los vecinos”, completó la funcionaria.

