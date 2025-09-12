La Capital | Policiales | Prófugo

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Fue capturado este viernes por la noche y se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos por datos que dieran con su paradero

12 de septiembre 2025 · 23:43hs
Personal de las TOE ingresa a la vivienda en la que capturaron a Waldo Bilbao

Personal de las TOE ingresa a la vivienda en la que capturaron a Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe.

La Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, conjuntamente con personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía, detuvo este viernes por la noche a Waldo Bilbao (45), por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era uno de los prófugos más buscados en Santa Fe.

La captura de Waldo Bilbao, tercero en importancia en la lista de los diez prófugos más buscados en Santa Fe, se produjo luego de "minuciosas investigaciones", según indicaron desde el gobierno provincial, a partir de una causa que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 3 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con pedido de captura de alto perfil.

Al momento del ingreso del personal policial durante un allanamiento en una vivienda de Colón al 1200, en el centro de Rosario, el requerido intentó ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones pero inmediatamente fue reducido.

Waldo Bilbao era buscado intensamente por diversas fuerzas y formaba parte de los prófugos de alto perfil con prioridad de captura para Santa Fe. De acuerdo a las investigaciones, formaba parte de una organización comandada por su hermano Brian, quien sigue prófugo.

>> Leer más: Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

De acuerdo a la investigación federal, Waldo Bilbao habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades.

Quiénes son los hermanos Bilbao

Brian Bilbao, señalado como el jefe, y su hermano Waldo Alexis Bilbao, con antecedentes por narcotráfico desde 2019, son los líderes de una organización dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Waldo fue detenido este viernes y estaba prófugo, al igual que Brian, desde octubre de 2023, cuando escaparon horas antes de una serie de allanamientos que desbarataron parte de su estructura.

hermanos bilbao

En abril de 2019, Waldo había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización pero luego recuperó la libertad. Desde entonces, junto a su hermano Brian, apodado “el innombrable”, fortaleció la organización y expandió sus operaciones en la región.

>> Leer más: Quiénes son los 10 prófugos más buscados de Santa Fe: ofrecen 340 millones de pesos

Según las evidencias, los Bilbao habían consolidado una red de distribución que comercializaba cocaína a 5.400 dólares por kilo. Operaban con al menos tres avionetas y utilizaban un campo en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario.

Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

Cómo aportar información para cobrar recompensas

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de los hermanos Bilbao, buscados por la Justicia federal como miembros de una banda dedicada a la venta de drogas, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos:

  • Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621

Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe

  • Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  • Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  • Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  • Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  • Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  • Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  • Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  • Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  • Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)
