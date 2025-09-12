La Capital | Política | Constitución

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Los 69 convencionales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial e invitados especiales encabezaron una emotiva ceremonia en la Legislatura. La flamante Carta Magna quedó formalmente promulgada luego de dos meses de labor reformista

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

12 de septiembre 2025 · 22:41hs
El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el histórico y emotivo acto de jura del nuevo texto de la Constitución provincial.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el histórico y emotivo acto de jura del nuevo texto de la Constitución provincial.

Con un caminar pausado, lento, deambulando por el hall como esperando, tranquilo. Una actitud que podría ser propia de un hombre nacido en el noroeste provincial -en el mal llamado “interior”-, o de un hombre que logró su cometido: llevar a su final la reforma constitucional de Santa Fe, después de 63 años. Una Carta Magna que “no será la ideal, pero será la que pudimos lograr”. Felipe Michlig atravesó las puertas de la Legislatura, pasadas las 18.20, con el primer ejemplar del nuevo contrato social entre sus brazos. El primero jurado por los convencionales y a minutos de que las cúpulas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia hicieran lo propio.

Afuera, sobre el escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro ya había saludado con su puño en alto a la gente que ocupó todas las sillas dispuestas en la explanada de la Legislatura. Los convencionales estaban acomodados en sus puestos, en el mismo orden en el que se sentaron en las sesiones plenarias.

Los ministros de la Corte Suprema, la vicegobernadora Gisela Scaglia y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, también esperaban a Michlig, quien llevaba debajo del brazo el libro de color chocolate, prolijamente bordado.

>> Leer más: El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

“Con un horizonte de amplio consenso multipartidario trabajamos y logramos la reforma más importante y extensa de toda la rica historia santafesina”, dijo frente a la multitud el también senador por el departamento San Cristóbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1966638916699558195&partner=&hide_thread=false

Y rememoró lo arduo de un debate que “siempre se hizo de cara a la sociedad, con transmisiones públicas en vivo”. También resaltó que se llegó a "la Constitución posible, la de los consensos políticos que reflejan los distintos pensamientos del electorado provincial”.

Minutos antes de que Michlig atravesara la puerta de la Legislatura, también deambularon por los pasillos del Senado los ministros de la Corte y líderes de un Poder Judicial con muchísimas modificaciones en esta reforma.

Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Margarita Zabalza y Jorge Baclini llegaron justo a tiempo para el comienzo, se encerraron en un sala exclusiva, vieron la última sesión y la jura inicial. Luego salieron y juraron ellos la Constitución, como extraños en ese territorio pero despreocupados. Daniel Erbetta no estuvo presente.

La Constitución “posible”

La jornada empezó temprano, a las 17, con todos los convencionales presentes, que fueron ingresando a la Cámara de Diputados para jurar la Carta Magna que reformaron. El gobernador fue uno de los primeros en entrar al recinto.

“Siento que fue un proceso abierto. Obviamente, nuestra Constitución irá tomando cuerpo, irá tomando vida con el tiempo y la gente irá incorporando los cambios y los nuevos derechos”, sostuvo.

>> Leer más: La nueva Constitución de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Mientras algunos describieron la jornada como “histórica”, otros decidieron no ir a jurar: Amalia Granata, Nicolás Mayoraz, Juan Pedro Aleart, Néstor Fandos, Gabriela Martínez, Elizabeth Vidal y Candela Rodríguez.

En cambio, hubo convencionales que no rubricaron la Constitución pero sí asistieron. Y otros que mostraron su oposición, pero firmaron y juraron la Carta Magna. Ante los medios, Juan Monteverde, de Más para Santa Fe, insistió con su visión crítica del proceso.

En la explanada

Después de los juramentos en Diputados, que pusieron el punto final al proceso de creación de la nueva Constitución, el acto principal se trasladó a la explanada de la Legislatura, donde desde el día anterior se preparó un escenario con luces y dos pantallas gigantes para que la ciudadanía y los invitados especiales no perdieran detalle alguno.

También se realizó un emotivo homenaje a Alejandra "Locomotora" Oliveras, convencional electa que no pudo ocupar su banca ya que murió como consecuencia de un ACV sufrido al inicio de la Convención Constituyente. Se les entregó una placa de honor a sus hijos y la multitud le brindó un extenso aplauso a la exboxeadora.

Re2
Los mentores de la reforma reivindicaron el diseño de un nuevo esquema de poder a partir del equilibrio.

Los mentores de la reforma reivindicaron el diseño de un nuevo esquema de poder a partir del equilibrio.

Desde allí, Michlig y Pullaro les tomaron el juramento a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El gobernador brindó un discurso a todos los presentes en el que destacó los amplios consensos de la flamante Constitución.

“Estamos culminando una reforma que no nació del plan de una persona sino que recupera múltiples intentos, una deliberación acumulada”, graficó el jefe de la Casa Gris.

>> Leer más: Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

En esa línea, agregó: “Es un proceso que culmina y abre paso a otras transformaciones que nos deberán encontrar necesariamente juntos”. Además, describió la reforma con dos ejes: “Consenso como método y equilibrio como resultado”.

Luego, los convencionales que se habían quedado hasta ese momento firmaron la Constitución frente al pueblo y recibieron su diploma.

Para finalizar, el gobernador les tomó juramento a todos los santafesinos que se hicieron presentes en la explanada de la Legislatura. Y le bajó el telón a un proceso que dejará su huella en la historia de Santa Fe.

Noticias relacionadas
articulo por articulo: el texto de la nueva constitucion de santa fe que ya esta vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

El gobernador Pullaro, tras jurar la nueva Constitución de Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

En el explanada frente a la Legislatura se realizará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe.

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Convencionales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial e invitados especiales encabezaron una emotiva ceremonia en la Legislatura. La flamante Carta Magna quedó formalmente promulgada
Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán
Ovación

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán
Ovación

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás