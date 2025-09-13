La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

La presencia de Genaro Rossi de titular generó todo tipo de conjeturas, como la ausencia de Cocoliso. Pero al final los gritos llegaron por Cuesta y Guch

Rodolfo Parody

13 de septiembre 2025 · 00:01hs
El pibe Genaro Rossi volvió de la nada a ser titular en Newells ante Atlético Tucumán. Vino de un préstamo a Colón y parecía archivado.

El 9 que nadie esperaba salió a la cancha. Otro que era el titular ni fue al banco. Las otras dos opciones quedaron de lado y las soluciones para Newell's llegaron al final de la experiencia de un zaguero central y de la enjundia del pibe que debutaba en la Liga, Víctor Cuesta y Facundo Guch. Y fue 2 a 0 a Atlético Tucumán para los del Ogro Fabbiani.

No fue titular Darío Benedetto, ni Carlos González, que sorpresivamente concentró y no estuvo ni entre los suplentes. Tampoco Juanchón García, ausente por un esguince de tobillo, y Giovani Chiaverano, que se lo probó en el puesto durante la semana pese a que no es el suyo.

El que apareció entre los once fue Genaro Rossi, atacante que se encontró a préstamo en Colón hasta el 30 de junio, no hubo interés del Sabalero en retenerlo y se reincorporó a la Lepra. La última ocasión que vistió la camiseta de Colón fue el 7 de junio pasado, ante Deportivo Morón (0-1), ingresando desde el banco.

Pasaron dos meses y volvió a jugar en el club donde surgió. Hasta este partido en el Coloso, Rossi acumulaba 23 partidos en Newell’s, apenas 3 de titular. Su único gol fue en el triunfo sobre Ituzaingó por 3 a 1 en el debut rojinegro en la Copa Argentina 2022. Su último encuentro en la Lepra fue en la victoria sobre San Lorenzo (3-0) en el Nuevo Gasómetro, en octubre de 2023.

>> Leer más: El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Fabbiani recurrió a un 9 que aparece como cuarta opción, detrás de Cocoliso González, Pipa Benedetto y Juanchón García, que hasta hace poco entrenaba aparte porque el técnico le manifestó que no lo consideraba.

¿Qué fue lo que pasó con Cocoliso González, tradicional centrodelantero del equipo? Concentró con el plantel pero no fue ni al banco. Supuestamente, el delantero argumentó que tenía una molestia que le impedía practicar y no lo hizo con normalidad durante la semana. El entrenador lo convocó y luego lo dejó afuera de los 23. Llamativo.

Lo de Benedetto en el banco obedecería a la intención de no exigirlo, apuntando al partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pero luego, cuando entró en el complemento volvió a notarse que está en otra sintonía, que no tiene ritmo y que, si se lo quiere aprovechar desde el vamos para el trascendental encuentro ante Belgrano, lo mejor era que sumara minutos. Más allá de que ante el Decano fueron intrascendentes.

Al final sí entró Chiaverano

Rossi duró hasta los 20 minutos del complemento. En ese momento, Fabbiani apostaba prácticamente a dos 9, aunque el juvenil leproso salió más del área ante la presencia de Benedetto.

De todas formas, ni cuando fue el 9 clásico ni en esos minutos del complemento, Rossi pudo aprovechar su oportunidad y no tuvo ninguna posibilidad de gol. En un equipo, vale como argumento, que no lo ayudó ni se la dejó servida para que defina.

>> Leer más: Newell's se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Tanto que Newell's lo ganó en el final en un córner y por una acción casi personal de Cuesta.

El debut de Josué Colman

El que hizo el primer acto de presencia fue Josué Colman, que como Rossi fue desde el vamos. De entrada estuvo participativo y tuvo el único remate al arco del primer tiempo que despejó el arquero Matías Mansilla. Fue después de un buen pase atrás de Franco Orozco.

Colman fue perdiendo incidencia y resultó bien sustituido por el pibe Facundo Guch, que así debutó en la liga, ya que solo había jugado ante Kimberley por Copa Argentina.

