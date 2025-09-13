Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Luego de dos partidos sin hablar, Cristian Fabbiani enfrentó a los micrófonos luego del éxito de Newell's en el Coloso contra los tucumanos.

Cristian Fabbiani volvió a tomar un poco de aire luego de las últimas dos derrotas sufridas por Newell's ante Central y Barracas Central donde no realizó la conferencia de prensa y tuvo que pagar una multa. Pero tras el triunfo contra Atlético Tucumán volvió a enfrentar a los micrófonos.

En cuanto a sus sensaciones por el triunfo expresó: "Estoy contento, obligamos al rival a jugar 6-3. Fuimos dominantes, la gente se merecía un triunfo. Se nos escapó con Central Córdoba y Barracas Central. Era un partido difícil pero los hombres del equipo se pusieron todo al hombro. Cada tiempo tuvimos situaciones, no concretamos. Después de esos córners de los primeros minutos no nos patearon al arco”.

Respecto al análisis individual comentó: "Cuesta, Lollo y Banega ganaron todos duelos. Tenemos que seguir mejorando, tanto los de adentro como los que están afuera. Hay que hacerse fuerte de local”.

Los chicos de Newell's me dan lo que necesito

El Ogro continuó: "Quedamos golpeados después del clásico, fue la película perfecta para Di María. Contra Barracas no estuvimos finos, hoy sí. Estoy muy feliz porque los chicos del club me dan los que necesito. Lo que hizo Chiaverano en la jugada previa del segundo gol lo hace todos los entrenamientos. A Guch, Acuña, Gómez Mattar, hay que apoyarlos porque son los más golpeados por este momento”.

"Decidi modificar un poco el equipo porque el miércoles contra Belgrao tenemos una final. El Pipa Benedetto está al 100%. Te da jerarquía. Estoy contento porque sé el esfuerzo que hace", añadió.

"El equipo tiene que mejorar, nos faltan un montón de detalles. Se me fue Ángelo Martino y Tabares no lo tuvo fácil. También perdimos a Jacob. El paraguayo Colmán y Orozco nos van a dar mucho. El miércoles no te podes equivocar porque te quedas afuera", continuó el Ogro.

"El del miércoles es el partido más importante de mi carrera porque Newell's tiene que volver a las copas internacionales", finalizó el entrenador leproso.