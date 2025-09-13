Capacitan a trabajadores municipales de Granadero Baigorria para mejorar la atención al vecino La gestión municipal apuesta a potenciar su personal, buscando la profesionalización de las distintas áreas de gobierno 13 de septiembre 2025 · 09:05hs

Las prácticas constan de cuatro encuentros semanales donde los empleados vuelcan experiencias y adquieren nuevos conocimientos.

El Municipio de Granadero Baigorria continúa desarrollando encuentros de formación y capacitación destinados a todo su personal municipal. “El objetivo es avanzar en la profesionalización de cada área, fortaleciendo las herramientas disponibles para brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la comunidad”, expresó el intendente Adrián Maglia.

“En un contexto de restricciones presupuestarias presente en los municipios de toda la provincia, la gestión municipal de Baigorria apuesta a potenciar su personal, buscando consolidarse como uno de los espacios de trabajo más preparados para afrontar los distintos desafíos que se presentan en la actualidad”, indicó.

Mejorar la atención de las prácticas diarias “Estas instancias de formación permiten mejorar las prácticas diarias, incorporar nuevas metodologías y garantizar que las demandas ciudadanas sean atendidas con calidad y compromiso”, comentó Yanina Aragno, integrante del Centro de Estudios Colectiva de la UNR y a cargo de las capacitaciones.