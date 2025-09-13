Choque fatal en el sur de Rosario: una mujer falleció y un hombre sufrió lesiones graves

El siniestro vial ocurrió a la madrugada, cuando las víctimas se estrellaron contra una columna de la avenida Ovidio Lagos

La policía rosarina confirmó este sábado la muerte de una mujer como resultado del choque de un auto en la zona sur. De acuerdo a la versión preliminar, otro hombre fue internado con lesiones graves como consecuencia del impacto registrado a la madrugada.

El siniestro vial se produjo antes del amanecer. La víctima fatal falleció en el acto por la colisión en Ovidio Lagos y 24 de Septiembre . La otra persona involucrada en el episodio recibió asistencia médica tras la denuncia y la trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El vehículo en el que viajaban la mujer y su acompañante quedó destrozado por el golpe contra una columna de alumbrado público . A primera hora de la mañana, los restos del coche permanecían sobre la calzada mientras las fuerzas de seguridad provinciales investigaban lo ocurrido.

De acueredo a la versión preliminar, al menos dos personas viajaban en un Renault Kwid blanco y chocaron alrededor de las 4.30 de la mañana . Después del incidente, la policía puso en marcha un operativo muy cerca del cruce con bulevar Seguí, en inmediaciones de los barrios Itatí y Cura.

El automóvil se estrelló de frente contra una columna de luz ubicada en el cantero divisor de Ovidio Lagos, a metros de la intersección con la calle 24 de Septiembre. El poste quedó inclinado por el golpe y el coche sufrió daños enormes.

Luego de la colisión, el coche quedó a contramano sobre uno de los carriles que va hacia el norte. Alrededor podían verse restos de la carrocería y otras piezas que se desprendieron en el momento del siniestro vial.

En primera instancia, la policía no dio con indicios o testimonios sobre la intervención de otros vehículos en el episodio. De esta manera, la Justicia quedó a cargo de esclarecer la causa del choque fatal mientras la otra víctima permanecía internada en el Heca.