Pullaro: "El Estado dejó de ser el Estado bobo de la provincia, no vamos a tener más debates estériles"

Por otro lado, en relación con el sistema penitenciario, sostuvo: " Estamos poniendo orden en la cárcel porque era lo que había que hacer . No podemos permitir que los presos desde allí manejen las organizaciones criminales. ¿Quiénes se piensan que son?".

"El Estado dejó de ser el Estado bobo de la provincia de Santa Fe. No vamos a tener más debates estériles, vamos a debatir lo importante y vamos a trabajar para garantizar la seguridad pública a los hombres y mujeres de la provincia." Y agregó: "No vamos debatir algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando. Aquellos que vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos les queremos decir: llévenselo a sus casas si tan bueno son. Aquí no van a cometer más delitos"

En este sentido, el gobernador apuntó contra quienes critican al gobierno y señalan que no están "cumpliendo con los derechos y las garantías". De esta manera, señaló: "La ley nos faculta a hacer lo que estamos haciendo en la cárcel. No es que no entra comida oprque somos malos sino porque ahí meten elementos ilegales: droga, celulares. Se terminó"

Pullaro sostuvo que el gobierno está trabajando para "garantizar que todos y todas puedan vivir mejor" y para que "se cumpla con la ley y la constitución". Por último remarcó: "Soy politólogo, formado en ciencias sociales, pero cuando uno se choca con la realidad, cuando uno ve a una persona porque un familiar suyo fue victima de un delito violento, que atenta contra la vida, cambia la forma de pensar".