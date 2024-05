Pullaro compartió una foto con su viejo amigo Santoro, quien estuvo de paso por Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro publicó en redes sociales una foto con su amigo y compañero de militancia radical, el diputado nacional Leandro Santoro, en el marco del acto realizado en las escalinatas del Parque España, donde también disertaron el ex ministro Agustín Rossi y el diputado nacional Germán Martínez ante más de 2 mil asistentes. Si bien el mantario provincial no estuvo allí, luego mostró una foto en la intimidad entre ambos dirigentes políticos ligados al ala alfonsinista de la UCR en la Juventud Radical .

"La política me permitió conocer personas buenas y generosas que con el tiempo se convirtieron en parte de mi familia. Gracias Lean por los mates y por pasar un rato por casa" , destacó Pullaro en su cuenta oficial de X.

No es la primera vez que Pullaro y Santono se muestran en público, puesto que ya habían coincidido alguna vez en una entrevista televisita en A24, donde expresaban sus ideas y coincidencias.

"Es de mis mejores amigos" , destacaba en aquella oportunidad, una vez electo como gobernador de Santa Fe. Y comentó: "Cuando nació mi hijo mayor, Leandro me acompañó al parto en el taxi, rumbo al sanatorio porque mi mujer, Karina, había roto bolsa".

La política me permitió conocer personas buenas y generosas que con el tiempo se convirtieron en parte de mi familia. Gracias Lean por los mates y por pasar un rato por casa. pic.twitter.com/tvOAWPyAJE

Según recordó en esa anécdota, ambos estaban en Rosario en plena reunión de la Juventud Radical. Algo similar ocurrió, según contaba en esa entrevista, cuando nació la hija mayor de Santoro. "Cuando nació la hija de él, yo estaba parando en su casa y fui uno de los primeros en conocerla", reveló.

Embed - La relación de Maximiliano Pullaro y Leandro Santoro: "Es de mis mejores amigos"

No obstante, aclaraba en esa nota que, si bien no coincidía en donde está aún ubicado Santoro (por su cercanía al peronismo dentro de Unión por la Patria), lo consideraba "una persona gran persona, con muchos valores; con él fuimos muy cercanos (al ex presidente) Raúl Alfonsín".

A su turno, Santono agregaba: "Militamos en espacios distintos y competimos; para mí es un orgullo personal porque lo conozco desde que somos pibes. Sé del amor propio que le pone a las cosas, a la militancia y considero fundamental que haya un gobernador radical en 60 años en Santa Fe".

Hoy se volvieron a juntar, hicieron público el encuentro y quién sabe cómo será el futuro de ambos en los años que vienen.

Encuentro en Rosario

Ante más de 2 mil rosarinas y rosarinos, los dirigentes Leandro Santoro, Agustín Rossi y Germán Martínez manifestaron la necesidad de "construir un modelo de país solidario y humano" y apuntaron contra el cruel gobierno de Javier Milei. El acto fue en las escalinatas del Parque España de Rosario.

Leandro Santoro encabezó el encuentro en las escalinatas del Parque España y apuntó contra el gobierno de Milei: "Vinieron a destruir el Estado, hay que modificar cosas en el Estado pero no destruir. No podemos ceder a las tentaciones de la ultraderecha. No hay que correrse a la derecha porque la sociedad se ha corrido a la derecha, hay que mostrar que se puede construir otro modelo en la Argentina".

"De lo se trata es poder construir una política que pueda enamorar a las mayorías sociales, peleamos contra un conjunto de dogmáticos que no creen el Estado ni en la construcción social. Peleamos contra contrabandistas que tienen de referente a Margaret Tatcher", sostuvo el dirigente radical.

Embed Más de 2000 rosarinos y rosarinas nos reunimos en las escalinatas del Parque España para construir una Argentina solidaria y humana.



Gran tarde militante junto a @SantoroLeandro y @RossiAgustinOk. pic.twitter.com/KUgXICMMpx — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 11, 2024

Y destacó: "Nuestro primer valor que estructura nuestro espacio político es la solidaridad, no necesito saber si piensa parecido a nosotros y nos alcanza saber que tiene sueño. Me alcanza con saber que está ahí esperando lo mejor de uno, la propuesta política de enfrente es la crueldad. No hay que naturalizar la crueldad humana, nuestras banderas son el amor por el otro".

"Hay que construir una propuesta convocante que tenga al ser humano en el centro. No convocando solamente a los que se nos parecen, es también convocando a los que tienen la misma sensibilidad", culminó el diputado nacional de CABA.

Agustín Rossi, ante las y los rosarinos, aseguró: "Hay que estar de cara a la gente, hay que estar reconstruyendo el tejido social nacional y popular".

Seguidamente, el ex Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación analizó: "Es una época difícil para la ciudad, Rosario creció al calor del trabajo y la producción y las políticas de Milei son profundamente dañinas para nuestra ciudad. En toda la zona de Ovidio Lagos al fondo concentran el 70% de la industria de la línea blanca y la apertura de importación es la cara más cruel son los cientos de miles de compañeros que están perdiendo puestos de trabajo".

Seguidamente, enfatizó: "Las empresas tienen que repartir ganancias con los trabajadores, como dice la Constitución. El camino es escuchar, debatir y organizarse. Hay que reconstruir el movimiento nacional y popular"

"El modelo económico de Milei solamente cierra con altos niveles de desocupación y bajos salarios. Tenemos que estar en la calle. Lo más valioso que hicieron nuestros compañeros diputados fue oponerse a la Lay Bases y al DNU 70/2023", manifestó Rossi al reconocer la labor del bloque de Unión por la Patria y de Germán Martínez.

A su turno, el diputado Nacional Germán Martínez afirmó: "Somos el movimiento del trabajo y la educación, somos el movimiento de la salud pública, somos el movimiento que defiende loa derechos de los argentinos y argentinas. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser lo que queremos ser".

Y continuó: "Si creemos que vamos a convencer sacando nuestras ideas históricas y abrazando ideas de la derecha estamos confundidos. Cada vez que lo hicimos perdimos las elecciones. Tenemos que ser más auténticos que nunca".

"Las bases de nuestro programa están en nuestra plataforma electoral del año pasado y en nuestro movimiento. Yo esta semana las vi a las diputadas Magalí Mastaler y Florencia Carignano defendiendo a los santafesinos en las comisiones de la Cámara de Diputados, a Eduardo Toniolli en la comisión de Defensa, a Diego Giuliano en la comisión de Transporte, a Roberto Mirabella en la comisión de Industria ¡Arriba la autoestima compañeros y compañeras! Que no caigan nuestros brazos. Estos somos. No es el momento para generar barreras entre nosotros. Este año es un año de profunda unidad del campo popular. Este es el tiempo para articular unidad. A no dejarnos confundir. Nuestras ideas son las mejores que tiene el pueblo argentino", detalló Martínez.

Por último, expresó: "Es el tiempo de trabajar juntos donde nos sintamos cómodos, a no dejarnos confundir, pongamos todo lo que tengamos que poner para recuperar la patria”

Acompañaron la actividad la secretaria general de La Bancaria, Analía Ratner, el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, el referente de la Concejalía Popular, Nire Roldán, Martín Lucero, del Sadop Rosario, Claudia Indiviglia, Sec Gral. Sindicato N.Or.T.E y los ex funcionarios Luis Rubeo y Juan Giani.