Presentaron en Puerto San Martín la obra de teatro "Las Juanas, una herejía cósmica"

La puesta en escena fue para alumnos de escuelas locales y fue dirigida por el director y actor rosarino Severo Calaci y protagonizada por Agustina Toia

La presentación se llevó el acalorado aplauso del público que se compenetró con las historias de estas Juanas, quienes dejaron su huella grabada en la historia.

En el marco de la celebración del 136° aniversario de la ciudad de Puerto General San Martín , este miércoles 12 de noviembre, se presentó la obra de teatro “Las Juanas” dirigida a alumnos de las escuelas Juana Manso, Gobernadores Cullen 6033, Caeba y representantes de instituciones intermedias de la ciudad.

La interpretación fue una obra llena de emociones entre luces y sombras que acaparo la atención de jóvenes y adultos que presenciaron la pieza teatral en las instalaciones del teatro municipal, no solo por la temática coyuntural, sino por el proceso creativo que posee la producción.

La obra propone un análisis sobre el universo femenino basado en la historias de vida de ocho mujeres llamadas Juana: Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz todas las anteriormente referidas con un mismo carácter ideológico.

Mujeres con historia propia

Se trata de mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión y el convento, fueron a la guerra, liberaron a sus pueblos y a sus almas, escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su instinto o murieron en la pobreza absoluta. Sin embargo, sus historias quedaron estampadas en los billetes de sus países donde amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, adicciones y abuso de poder, fueron procesadas y condenadas.

