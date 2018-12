Participaron 5.000 alumnos en el ciclo "La EPE va a la Escuela"

Concluyó el primer período del proyecto "La EPE va a la escuela" del que participaron cinco mil estudiante de más de 50 escuelas primarias de la provincia. "La EPE va a la escuela" es un programa educativo, que se implementó desde agosto de 2018, dirigido a alumnos de 5º y 6º grados y que tiene como fin principal brindar conocimientos sobre el uso eficiente de la electricidad, seguridad, y energías renovables.

La realización del proyecto educativo es lúdico y el desarrollo de los temas es hecho por capacitadores de recursos humanos y se trabaja sobre datos de la EPE, consejos sobre el uso eficiente de electricidad, seguridad en la vía pública y el hogar.

En las jornadas se dio material didáctico e informativo a los alumnos para llevar a sus hogares con actividades para compartir en familia. Las escuelas lograron involucrar a los chicos de forma proactiva en el proceso de aprender y construir una relación responsable con la energía y sustentable con el ambiente.

"Los chicos son el mejor camino para cambiar la conciencia de los más grandes en cuestiones de cuidado de los recursos naturales y energéticos. Ellos nos van a ayudar a cambiar nuestra cultura de consumo", dijo Maximiliano Neri, presidente de la EPE.

El proyecto además abarcó la capacitación docente. "La charla fue muy instructiva y didáctica en todo el contenidos sobre energía. Fue dinámica, es evidente que a los chicos les llamó mucho la atención y les encantó, les agradecemos mucho que se hayan acercado", dijo Melina, docente 6º grado de la Escuela 559 Mitre, de Suardi. "Hubo mucha participación de los chicos, fueron respetuosos y nos pareció muy interesante. Nos ayuda a que los alumnos comprendan lo relacionado con energía de otra forma, por personas que están trabajando en el tema", expresó Ana, docente de la Escuela 114 Deheza, de Rosario.

En esta primera etapa se visitaron establecimientos educativos de Rosario, Santa Fe, Sauce Viejo, Rafaela, María Juana, San Cristóbal, Ambrosetti y Suardi.

"Me divertí aprendiendo, me enseñaron que no tengo que tocar cables cuando están pelados, que hay que avisar a un mayor si veo uno tirado", dijo Jesús, alumno de la Escuela 114. "En la clase de la EPE aprendí a no enchufar o tocar los cables cuando estoy mojado o descalzo, porque es peligroso", comentó Leandro, alumno de la Escuela 57.