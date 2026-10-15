Timbúes se suma al "Octubre rosa" con una jornada de concientización y prevención

La actividad se desarrollará el lunes 19, a partir de las 18 y comenzará con una caminata desde Plaza del Carmen hacia el Parque Urbano Comunal

Desde la Comuna de Timbúes invitan a los vecinos a participar de la jornada, visitiendo alguna prenda o accesorio de color rosa.

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la Comuna de Timbúes llevará adelante una jornada especial denominada “Octubre Rosa”, con el objetivo de promover la prevención, el cuidado de la salud y la importancia de los controles periódicos.

La actividad se desarrollará el lunes 19 de octubre, a partir de las 18 , y comenzará con una caminata desde Plaza del Carmen, que tendrá como destino final el Parque Urbano Comunal.

Una vez finalizado el recorrido, se realizarán charlas de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, además de diferentes propuestas recreativas y deportivas para compartir una jornada de encuentro y promoción de hábitos saludables.

Los participantes podrán disfrutar de clases de zumba, ritmos, samba no pé y body combat, en una propuesta abierta a toda la comunidad.

Desde la organización invitaron a los vecinos a sumarse llevando algún accesorio de color rosa, como remeras o cintas, o decorando sus bicicletas y monopatines, como símbolo de acompañamiento a esta importante campaña de concientización.

Concientización y mamografías

La iniciativa busca generar un espacio para informar, concientizar y reforzar el mensaje de prevención, destacando la importancia de cuidar la salud y realizar los controles correspondientes.

Cabe recordar que durante todo octubre en el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix se otorgarán turnos para mamografías de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

Las mujeres a partir de los 40 años pueden solicitar su turno sin orden médica, mientras que las menores de 40 años deberán contar con indicación médica.

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