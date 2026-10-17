General Lagos vivió una jornada de prevención e información en el marco de la campaña Octubre Rosa La propuesta combinó datos médicos, dinámicas grupales y juegos para informar con seriedad dentro de un contexto distendido y participarivo 17 de octubre 2026 · 10:05hs

A través de estas iniciativas, la Comuna continúa impulsando espacios de concientización y acceso a información confiable, entendiendo que hablar de prevención es también una forma de cuidar la salud.

Con la participación de más de 150 personas, la Comuna de General Lagos junto al CIC Samco Eduardo Mateo llevaron adelante una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama.

La propuesta contó con la participación del médico Sebastián Torres y combinó información médica, juegos y dinámicas participativas para despejar dudas, derribar mitos y promover la prevención, en un clima cálido, cercano y de gran participación, donde el encuentro y el intercambio fueron protagonistas.

Octubre rosa, un mes para informarse Durante la jornada, la vicepresidenta comunal, Natalia Giovacchini, destacó el compromiso de la comunidad y de las instituciones con este tipo de iniciativas y remarcó la importancia de multiplicar el mensaje de prevención: “Si cada uno de nosotros comparte lo aprendido con un vecino, un amigo o un familiar, podemos llegar a más personas y ayudar a prevenir situaciones de riesgo”.

A través de estas iniciativas, la Comuna continúa impulsando espacios de concientización y acceso a información confiable, entendiendo que hablar de prevención es también una forma de cuidar la salud.