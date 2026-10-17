La Capital | La Región | General Lagos

General Lagos vivió una jornada de prevención e información en el marco de la campaña Octubre Rosa

La propuesta combinó datos médicos, dinámicas grupales y juegos para informar con seriedad dentro de un contexto distendido y participarivo

17 de octubre 2026 · 10:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
A través de estas iniciativas

A través de estas iniciativas, la Comuna continúa impulsando espacios de concientización y acceso a información confiable, entendiendo que hablar de prevención es también una forma de cuidar la salud.
General Lagos vivió una jornada de prevención e información en el marco de la campaña Octubre Rosa

General Lagos vivió una jornada de prevención e información en el marco de la campaña Octubre Rosa

Con la participación de más de 150 personas, la Comuna de General Lagos junto al CIC Samco Eduardo Mateo llevaron adelante una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama.

La propuesta contó con la participación del médico Sebastián Torres y combinó información médica, juegos y dinámicas participativas para despejar dudas, derribar mitos y promover la prevención, en un clima cálido, cercano y de gran participación, donde el encuentro y el intercambio fueron protagonistas.

Octubre rosa, un mes para informarse

Durante la jornada, la vicepresidenta comunal, Natalia Giovacchini, destacó el compromiso de la comunidad y de las instituciones con este tipo de iniciativas y remarcó la importancia de multiplicar el mensaje de prevención: “Si cada uno de nosotros comparte lo aprendido con un vecino, un amigo o un familiar, podemos llegar a más personas y ayudar a prevenir situaciones de riesgo”.

A través de estas iniciativas, la Comuna continúa impulsando espacios de concientización y acceso a información confiable, entendiendo que hablar de prevención es también una forma de cuidar la salud.

>>Leer más: Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Noticias relacionadas
Como resultado final, los pensamientos e inquietudes de las y los participantes se transformarán en fanzines editados e intervenciones callejeras.

Granadero Baigorria impulsa un laboratorio de poesía para potenciar la creatividad de los jóvenes

Trágico episodio en Villa Ocampo: falleció un trabajador rural.

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

la emblematica capilla rural de landeta ya forma parte del patrimonio historico provincial

La emblemática capilla rural de Landeta ya forma parte del patrimonio histórico provincial

Buzos de Prefectura Naval participan en buscan a tres personas que cayeron al agua el jueves a la noche entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Las más leídas

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Newells confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Lo último

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Alerta en la selección argentina: Dibu Martínez salió en camilla del partido de Chelsea

Alerta en la selección argentina: Dibu Martínez salió en camilla del partido de Chelsea

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Germán C. fue imputado por usura durante la audiencia sobre la muerte de Natalia Giménez, pero todavía no se lo vincula directamente con el asesinato

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
Información general

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
Política

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Alerta en la selección argentina: Dibu Martínez salió en camilla del partido de Chelsea
Ovación

Alerta en la selección argentina: Dibu Martínez salió en camilla del partido de Chelsea

Las más leídas
Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Newells confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Ovación
Primera C: Córdoba y Leones FC, comienzan el sueño de ascenso con el inicio del Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba y Leones FC, comienzan el sueño de ascenso con el inicio del Reducido

Primera C: Córdoba y Leones FC, comienzan el sueño de ascenso con el inicio del Reducido

Primera C: Córdoba y Leones FC, comienzan el sueño de ascenso con el inicio del Reducido

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Policiales
La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

La Ciudad
La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial
La Ciudad

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Díscola, el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
Zoom

"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención
La Ciudad

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso
Política

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos
La Región

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos