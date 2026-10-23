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Pymes santafesinas: cómo enfrentar la crisis y reinventarse sin perder la identidad

En un contexto de dificultades económicas, las empresas de Santa Fe enfrentan el desafío de recuperar rentabilidad, adaptarse a nuevos mercados y preservar su identidad

23 de octubre 2026 · 14:00hs
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La crisis obliga a revisar costos

La crisis obliga a revisar costos, productos, mercados y formas de organización. Algunas empresas necesitarán ajustes; otras, transformaciones profundas. Y habrá situaciones en las que será indispensable evaluar una reestructuración más amplia.
Pymes santafesinas: cómo enfrentar la crisis y reinventarse sin perder la identidad

Por Mariano Michalek

Las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Fe enfrentan un escenario económico complejo que obliga a revisar estrategias, costos y modelos de negocios. En un territorio donde la industria, el comercio, la producción agropecuaria y los servicios constituyen pilares fundamentales del desarrollo, el desafío no pasa solamente por superar las dificultades actuales, sino también por encontrar nuevas oportunidades sin perder la identidad construida a lo largo de los años.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el país registró 31.268 empleadores menos entre las empresas de hasta 500 trabajadores y una reducción de 181.542 puestos de trabajo en ese segmento. Los números reflejan las dificultades del entramado empresarial y plantean la necesidad de anticiparse a los problemas antes de que comprometan la continuidad de los negocios.

Una empresa puede estar en crisis mucho antes de que su propietario lo advierta. Puede seguir vendiendo, conservar clientes, pagar salarios y mantener sus puertas abiertas mientras sus márgenes de rentabilidad se reducen y las necesidades de financiamiento aumentan.

Situación de las Pymes

El problema suele hacerse evidente cuando comienzan a acumularse los vencimientos, los proveedores restringen el crédito o los ingresos dejan de alcanzar para sostener los gastos habituales. Para entonces, muchas veces la crisis lleva meses desarrollándose.

En las ciudades y localidades santafesinas, esta situación adquiere particular importancia. La actividad económica está sostenida por un entramado de industrias, comercios, empresas familiares, productores y prestadores de servicios que vincula las distintas regiones de la provincia.

Los indicadores también muestran diferencias dentro del territorio. Durante el primer semestre de 2026, la actividad industrial rosarina registró una caída acumulada del 10,8%, mientras que el conjunto de la industria santafesina mostró un crecimiento del 2%, según los datos consignados. La diferencia evidencia que la evolución económica no es uniforme y que muchas actividades vinculadas al mercado interno atraviesan mayores dificultades.

Sin embargo, reconocer los problemas del contexto no significa que todas las empresas estén condenadas al mismo resultado. Existen decisiones que pueden mejorar sus posibilidades de recuperación. La pregunta es cómo tomarlas a tiempo.

Primer paso: saber dónde se pierde dinero

Cuando una empresa comienza a tener dificultades financieras, la reacción más habitual es buscar un préstamo, refinanciar impuestos o negociar nuevos plazos con proveedores. Estas medidas pueden ofrecer alivio, pero no necesariamente solucionan el problema.

Es fundamental distinguir entre una dificultad transitoria de liquidez y un negocio que dejó de ser rentable.

Una empresa puede generar ganancias y, sin embargo, no disponer de efectivo porque cobra sus ventas a noventa días y debe pagar sus principales obligaciones a treinta. En ese caso, necesita mejorar la administración de su capital de trabajo.

Distinta es la situación de una organización que vende productos con márgenes insuficientes o mantiene una estructura de costos demasiado elevada para su nivel de actividad. Allí, endeudarse sin modificar el funcionamiento del negocio puede terminar agravando la crisis.

Por eso, antes de tomar decisiones importantes, conviene revisar tres cuestiones: cuánto gana realmente cada producto o servicio, cuánto cuesta mantener funcionando la empresa y cuánto dinero necesitará durante los próximos meses.

Pensemos en una pyme que factura 50 millones de pesos mensuales, sin considerar IVA. Si sus costos variables representan el 70% de las ventas, le quedan 15 millones para cubrir gastos fijos. Si estos ascienden a 18 millones, la empresa pierde 3 millones por mes, antes de intereses e impuestos sobre las ganancias.

Con esa estructura necesitaría facturar 60 millones para alcanzar su punto de equilibrio operativo. Es decir, vender un 20% más simplemente para dejar de perder dinero, siempre que sus costos y márgenes se mantengan constantes.

El ejemplo es hipotético, pero demuestra algo importante: vender más no siempre significa ganar más. A veces resulta más efectivo revisar precios, eliminar ineficiencias, mejorar los márgenes o reorganizar determinadas actividades.

Reinventarse sin abandonar las raíces

Uno de los mayores obstáculos para transformar una empresa suele estar relacionado con su propia historia.

Muchos negocios de Santa Fe fueron construidos durante décadas sobre la calidad de sus productos, el conocimiento de sus clientes y relaciones comerciales basadas en la confianza. Esas características representan un patrimonio que merece ser preservado.

El error aparece cuando se confunde la identidad del negocio con la obligación de continuar trabajando exactamente de la misma manera.

Una metalúrgica del sur provincial puede haber desarrollado durante años componentes para maquinaria agrícola. Esa experiencia, sus conocimientos técnicos y su capacidad productiva podrían permitirle explorar nuevos mercados industriales sin abandonar su especialización.

Una empresa vinculada a la cadena láctea del centro santafesino puede estudiar nuevas líneas de productos o canales de comercialización. Un comercio tradicional de cualquier localidad puede incorporar ventas digitales, mejorar sus sistemas de entrega o desarrollar nuevos servicios sin perder la atención personalizada que lo distingue.

La identidad de una empresa no está necesariamente en los productos que vende, sino en el valor que es capaz de generar.

Administrar la crisis

Una herramienta especialmente útil para las empresas que atraviesan dificultades es elaborar un flujo de fondos proyectado para las próximas trece semanas.

Se trata de estimar, semana por semana, cuánto dinero ingresará efectivamente y qué obligaciones deberán afrontarse: salarios, impuestos, proveedores, alquileres y compromisos financieros.

Esta información permite anticipar faltantes de caja y negociar soluciones antes de llegar al incumplimiento.

También conviene establecer un plan de recuperación con objetivos concretos. Durante los primeros treinta días, la prioridad debería ser ordenar las cuentas, revisar costos, analizar la rentabilidad y conocer la verdadera situación financiera.

En los siguientes noventa días, el esfuerzo tendría que concentrarse en corregir los problemas detectados: mejorar las cobranzas, reducir inventarios innecesarios, renegociar condiciones comerciales y evaluar nuevas oportunidades de negocios.

Para comprobar si las medidas funcionan, alcanza inicialmente con controlar algunos indicadores: disponibilidad de efectivo, evolución de las ventas, margen operativo, plazo de cobranza y rentabilidad de las principales actividades.

Lo importante es dejar de administrar únicamente sobre la base de la intuición y comenzar a decidir con información confiable.

El desafío de las empresas santafesinas

Santa Fe cuenta con una trayectoria productiva que constituye una fortaleza. La industria metalmecánica y de maquinaria agrícola, la producción de alimentos, la actividad láctea, el comercio, la logística, las economías regionales y los servicios especializados forman parte de una estructura económica con conocimientos, infraestructura y relaciones comerciales desarrolladas durante generaciones.

Esa experiencia puede ser una ventaja para buscar nuevos mercados, diversificar actividades y construir vínculos entre empresas de distintas localidades y sectores productivos.

Una pequeña industria que hoy depende de pocos clientes puede explorar otros sectores que necesiten sus capacidades técnicas. Un comercio puede ampliar su alcance más allá de su localidad. Una empresa de servicios puede incorporar nuevas prestaciones aprovechando su estructura y experiencia.

Pero ninguna transformación debería improvisarse. Antes de invertir es necesario analizar la demanda, los costos, el financiamiento requerido y los riesgos que se asumirán.

También es importante reconocer que no todas las crisis pueden resolverse exclusivamente con mejores decisiones empresariales. La caída del consumo, las dificultades de acceso al crédito y los cambios en las condiciones de competencia afectan especialmente a las firmas más pequeñas.

Por eso, la recuperación del entramado productivo santafesino requiere tanto una gestión empresarial profesional como condiciones económicas que favorezcan la inversión, la producción y el empleo.

Cambiar para poder continuar

Detrás de una pyme suele haber mucho más que un balance. Hay años de esfuerzo, patrimonio familiar, trabajadores y una historia que forma parte de la identidad de su comunidad.

En las ciudades y localidades de Santa Fe, muchas de estas empresas constituyen además una fuente fundamental de empleo y dinamismo económico, con vínculos que trascienden lo estrictamente comercial.

Por eso, aceptar que el negocio necesita cambiar puede resultar una de las decisiones más difíciles para un empresario.

Sin embargo, preservar una empresa no significa conservar intactas todas las decisiones del pasado. Significa proteger aquello que la hizo valiosa y encontrar la manera de que continúe siéndolo.

La crisis obliga a revisar costos, productos, mercados y formas de organización. Algunas empresas necesitarán ajustes; otras, transformaciones profundas. Y habrá situaciones en las que será indispensable evaluar una reestructuración más amplia.

En todos los casos, actuar antes de que se agoten los recursos permite conservar mayores alternativas.

Porque reinventarse no significa renunciar a la propia historia, sino encontrar una nueva manera de proyectarla hacia el futuro.

Y para las empresas de Santa Fe, esa capacidad de adaptación puede marcar la diferencia entre limitarse a resistir la crisis o comenzar a construir una nueva etapa de crecimiento.

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