Numerosos ataques de perros comunitarios a vecinos en Santa Isabel

“Los perros -que algunos habitantes estiman en una decena- son animales que estaban abandonados en el campo y que un grupo de proteccionistas rescataron y trajeron al pueblo, pero el problema es que andan sueltos por la calle y ya han atacado a varias personas”, contó un vecino del pueblo a este diario.

El fin de semana largo de Carnaval, una joven de 30 años caminaba por una calle de Santa Isabel y fue atacada por un perro galgo, del grupo de animales rescatados por los proteccionistas. “Yo iba caminando lo más tranquila por la vereda cuando de repente salió este perro y me mordió en la pierna. Cuando le dije a una de las chicas del grupo me preguntó qué le había hecho al perro. ¡Nada! ¿Qué le voy a hacer? Si, además, soy re-perrera. Toda mi vida me he criado con perros y los quiero un montón. Y cuando le pregunté de quién es el perro, nadie se hace cargo, dicen que no tiene dueño, que ellos le dan de comer”. Este último ataque fue precedido por una docena de mordeduras contra habitantes de la localidad ocurridas durante el último año.

Por su parte, otros vecinos del pueblo contaron que “si vamos a hacer la denuncia a la perrera, nos dicen que ellos los rescatan, pero que a las horas aparecen las proteccionistas, se los llevan y al rato los perros están otra vez dando vueltas por la calle. Y algunos atacaron a varias personas. Ellas creen que les hacen un bien al sacarlos del campo porque están abandonados, pero no se dan cuenta de que los abandonan en el pueblo y muerden a la gente. Tener un perro no es sólo darle de comer: es tenerlo cuidado y, si lo sacás, sacarlo atado para que no ataque a nadie, como pasa con estos animales”.