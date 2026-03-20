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Memoria en Roldán: "Al cumplirse los 50 años del golpe cívico militar mucha gente se acercó a participar"

El dirigente Luciano Fabbri, de la Multesectorial por la Memoria de Roldán, analiza la respuesta de los vecinos y vecinas de la ciudad a la amplia agenda de actividades que desarrollan este mes en conmemoración del golpe cívico militar

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

20 de marzo 2026 · 19:21hs
Multisectorial por la Memoria y los Derechos Humanos de Roldán: Surgió en 2022

Multisectorial por la Memoria y los Derechos Humanos de Roldán: "Surgió en 2022, fundamentalmente con la vocación de darle continuidad a la organización de los actos del 24 de marzo"

La Multisectorial por la Memoria y los Derechos Humanos de la ciudad de Roldán comenzó a desarrollar una nutrida agenda de actividades por el 50º aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, informó el dirigente Luciano Fabbri a La Capital.

“A un mes del cumplimiento del 50 aniversario del golpe de estado que diera inicio a la última dictadura militar (1976-1983), la Multisectorial por los Derechos Humanos presentó su agenda tentativa en el marco de las actividades conmemorativas por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, declaró el referente a este diario.

El espacio organizó “un conversatorio sobre el rol de las mujeres en los juicios por la verdad, y en la denuncia por las violencias sexuales sufridas en contextos de detención ilegal y terrorismo de Estado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, expresó Fabbri.

-¿El terrorismo de Estado se ensañó especialmente con las mujeres secuestradas?

-Efectivamente. Hay mucha información y testimonios, tanto en la literatura como en los juicios por la verdad, por parte de las mujeres exdetenidas en el marco de la última dictadura militar que dan cuenta de cómo el terrorismo de Estado combinó y articuló con la violencia patriarcal contra las mujeres, que de algún modo se expresaron en torturas orientadas a su genitalidad, en violaciones y abusos sexuales, en la violencia obstrética en el marco de los partos clandestinos. Y un poco en función de visibilizar esa relación con el terrorismo de Estado con la violencia machista, una de las actividades que hicimos ayer fue desarrollada por una persona que ha trabajado mucho sobre esa temática como el caso de Sonia Tessa.

-¿Cómo responden los vecinos y vecinas de Roldan a las acciones de sensibilización sobre la memoria que llevan adelante durante este mes?

-Las acciones de sensibilización sobre la memoria que desarrollamos durante este mes fueron construidas de manera colaborativa con muchos vecinos y vecinas de Roldán. El año pasado realizamos por primera vez una vigilia cultural en la noche del 23, que se sumó al tradicional acto del 24 por la mañana y que nos permitió ver que mucha más gente que la que va usualmente a los actos estaba dispuesta a sumarse cuando la agenda de actividades también se diversificaba. En esa vigilia tocaron varias bandas de músicos locales invitadas, se hicieron intervenciones artísticas, espacios de participación infantil, estampado remeras, y eso hizo que el número que normalmente iba a los actos, que era un promedio de entre 40 y 50 personas, pasaran a un total de 250 participantes en esa vigilia. Eso dio cuenta de que esa diversificación de la gente, invitando a las familias, a las juventudes, a gente que no está usualmente participando en espacios políticos, partidarios o sindicales pudiera acercarse y ese fue el antecedente de 2025 y claramente para 2026, y en el marco de los 50 años había que redoblar un poco la apuesta.

-¿Cómo organizaron este mes de 50 actividades por los 50 años del golpe?

-Desde diciembre de 2025 comenzamos a convocar a las reuniones de la multisectorial pensando ya como agrupación en la agenda para marzo de 2026. Tomamos la consigna de Abuelas y de muchos organismos a nivel nacional de impulsar 50 acciones por los 50 años, organizamos dos comisiones, una organizativa y una de cultura, y a mediado de enero pusimos a circular un formulario para que la ciudadanía de Roldán que estuviese interesada en aportar alguna propuesta para realizar desde su barrio, desde su vecinal, desde su institución comunitaria, deportiva o cultural, o bien sumarse directamente a alguna de estas comisiones, pudiera hacerlo. Y esto ya de cuenta de la respuesta de muchos vecinos y vecinas porque hoy la comisión de cultura tiene cerca de 30 integrantes, la mayoría de los cuales no está organizado en colectivos, sindicatos o instituciones que previamente venían motorizando esta agenda. Entonces cuando hay iniciativas que buscan la participación ciudadana, no sólo para que asistan sino para que se sumen a organizar, la gente responde. En las próximas semanas seguiremos comunicando con mayores precisiones la propuesta de acciones abierta a la comunidad, por una Roldán comprometida con la defensa de la democracia y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

-¿Cómo evalúan esta respuesta de los vecinos y vecinas en un contexto nacional tan complejo?

-Creo que particularmente en este contexto político nacional, donde la democracia y los derechos humanos se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad, al cumplirse los 50 años del golpe, mucha gente tomó la oportunidad de participar y se está sumando con una agenda muy diversa que va desde este conversatorio sobre la violencia sexual sobre las mujeres en el contexto de la dictadura hasta una clase abierta de biodanza o un taller de mosaiquismo, y esta diversidad de agenda expresa también un poco la diversidad de integrantes, de trayectorias, de recorridos, que se ponen en práctica dentro de la Multisectorial por los derechos humanos de Roldán. Venimos articulando agendas con la Mesa Promotora de la Quinta de Funes, donde ellos harán el festival el sábado 21 y nosotros el domingo 22, y con otros grupos de Derechos Humanos Rosario. Más allá de crear vínculos son pasos nuevos porque la intención es que la ciudadanía participe de una agenda que no es local sino regional.

Mosaiquismo y biodanza

El fin de semana del sábado 14 y del domingo 15 de marzo se realizó un taller de mosaiquismo facilitado por la red nacional #30milPañuelosPorLaMemoria, donde se realizaron cerámicos con el emblemático pañuelo de las Abuelas para colocar en los frentes de las instituciones de la ciudad.

Ese sábado 14 se desarrolló una Radio Abierta en el Paseo de la Estación, con la participación de referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e Hijos Rosario. El domingo 15, en el Espacio de la Memoria del mismo Paseo, tuvo lugar una clase abierta facilitada por representantes locales de la Asociación Argentina de Facilitadores/as de Biodanza.

Durante todo el mes se realizan acciones de sensibilización junto a actores de instituciones educativas, deportivas, culturales y comunitarias de la ciudad. Quienes deseen sumarse a participar, pueden expresar su interés o acercar su propuesta.

Este domingo 22 de marzo se prevé un gran Festival Por La Memoria, a realizarse durante la tarde-noche en el Paseo de la Estación, con músicos locales y artistas invitados.

La noche del 23, se realizará un fogón por la memoria en el marco de la vigilia y por la mañana del 24 el tradicional acto conmemorativo en el mismo paseo. Por la tarde, la Multisectorial invita a trasladarse a la ciudad de Rosario para participar de la masiva movilización anual por Memoria, Verdad y Justicia, que este año será multitudinaria producto del 50 aniversario.

Asimismo, la multisectorial roldanense coordina acciones conjuntas con la Mesa Promotora de la Quinta de Funes y otros colectivos de Derechos Humanos de localidades vecinas.

-¿Cómo surgió la Multisectorial por la Memoria y los Derechos Humanos de Roldán?

-La Multisectorial por la Memoria y los Derechos Humanos en Roldán surgió en 2022, fundamentalmente con la vocación de darle continuidad a la organización de los actos del 24 de marzo, que en Roldán se hacen por la mañana para poder luego acompañar la movilización de la ciudad de Rosario. Hasta ese entonces la gestión municipal venía organizando estos eventos y ante el cambio de gestión organizaciones de la sociedad civil e instituciones intermedias deciden tomar la posta para darle continuidad a la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, entendiendo que es una agenda que es imprescindible poder sostener, más allá de los apoyos circunstanciales que podamos tener de las diferentes gestiones de gobierno.

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