Norberto Luppi: "La vida es mucho mejor cuando otros son felices"

-¿Cómo nació su vocación por la pintura?

-Mi abuelo materno Alberto, que llegó a Firmat en 1893 -Firmat fue fundada el 30 de agosto de 1888-, fue pintor y músico y me enseñó a amar y vivir con el arte. A los 10 años gané el primer concurso de pintura que organizó la Biblioteca Popular Nosotros, de Firmat, para gente mayor. Yo era el único niño que intervenía y me invitaron a participar por pedido de un amigo del presidente de dicha institución, y mi trabajo obtuvo el máximo galardón. Creo que ahí se inició mi carrera artística.

-¿Qué significó el pintor español José Roig en su formación?

-El gran pintor español José Roig, un valenciano que vivía en Buenos Aires, llegó a Firmat a visitar a un familiar que se había radicado en esta localidad. Mi padre que tenía un almacén de ramos generales frente a la casa donde se alojaba el artista, le mostro mis trabajos y Roig le dijo: “Muy buenos, mañana salimos a pintar juntos los trigales que rodean al pueblo”. Ahí fue el comienzo de mi amistad con el maestro, que me tomó como su hijo artístico y me invitó a viajar los fines de semana a Buenos Aires para pintar en el barrio de La Boca y luego, junto a los grandes artistas de esa época, visitábamos la casa de Benito Quinquela Martín, en el tercer piso del “Museo de la Boca” para mostrarle nuestros trabajos y tomar una copa ofrecida por el maestro, mientras Juan de Dios Filiberto nos hacía escuchar sus hermosos tangos.con un colorido piano,

-¿Cómo recuerda su primera muestra en la Galería Renóm, de Rosario?

-En el 1962 realicé mi primer muestra en Rosario en Galería Renóm y el Diario La Capital me hizo el primer reportaje. si no recuerdo mal creo que el critico era Horario Correas.

-¿La Galería de Arte Alejandro Bustillo, del Banco Nación de Buenos Aires, fue un proyecto suyo?

-Sí. Al terminar mis estudios secundarios, trabajé en el Banco de la Nación Argentina, en Firmat, y como el horario era de mañana y corrido por la tarde pintaba diariamente, cuatro horas. Luego debido a mis frecuentes viajes al exterior renuncié a la institución, pero antes presenté un proyecto para que el maravilloso edificio del Banco Nación en Buenos Aires tuviera una galería de arte, con el objetivo de que dentro de un mundo material y financiero se acople un mundo espiritual como el del arte. El proyecto fue aceptado y hoy la Galería de Arte Alejandro Bustillo es una de las más importantes de la Capital Federal.

-¿Por qué eligió vivir en Firmat en vez de radicarse en Buenos Aires, como le recomendó su marchand?

-Como Buenos Aires es la gran capital del arte de nuestro país, mi marchand y representante, me pidió que me radicara en esa ciudad para que posibles compradores de cuadros puedan visitar mi taller y adquirir algunas obras no expuestas en las galerías. Pero decidí rechazar dicha propuesta porque estimé que en mi ciudad podía ayudar a formar niños y jóvenes con ambiciones artísticas. Considero que la vida es buena cuando uno es feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices, por eso mi naturaleza es el servicio y eso es lo que querido hacer aquí.