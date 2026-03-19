Di Gregorio valoró positivamente la media sanción de la nueva ley que regulará los municipios de Santa Fe

Mientras se debate en Diputados, la representante de General López, explicó que el proyecto fue trabajado durante varios meses junto a distintos actores

La senadora provincial Leticia Di Gregorio opinó sobre la aprobación por unanimidad de la nueva ley orgánica de municipios por parte de la Cámara de Senadores de Santa Fe. Explicó que “ es una iniciativa que moderniza el funcionamiento de los gobiernos locales y establece nuevas reglas institucionales para municipios y comunas de toda la provincia”.

La representante del departamento General López, explicó que el proyecto fue trabajado durante varios meses junto a distintos actores institucionales y políticos. “Aprobamos una ley por unanimidad, fruto del consenso, del diálogo y mucho trabajo para seguir modernizando y jerarquizando el rol del Estado”, señaló.

La iniciativa establece cambios en la organización de los gobiernos locales, incorporando nuevas herramientas institucionales y reglas para su funcionamiento . Entre los puntos centrales se destacan la creación de mecanismos de transición ordenada entre gestiones , la incorporación de órganos de control y la continuidad del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) dentro del esquema normativo.

Di Gregorio también explicó que el proyecto introduce modificaciones en la integración de los cuerpos locales. “Esto le dará orden a los municipios. Por ejemplo, antes para ser presidente comunal tenías que armar una lista con 16 personas y ahora van a ser 3 o 5, según el caso. También implica que va a haber menos concejales a nivel provincial”, indicó.

Aspectos relevantes de la nueva ley

Otro aspecto relevante es la duración de los mandatos y los límites a la continuidad en los cargos. La senadora provincial indicó que el nuevo marco establece períodos de cuatro años con una sola reelección consecutiva. “Todos los cargos van a ser cada cuatro años y reelegibles una sola vez. Se terminan las reelecciones indefinidas”, afirmó Di Gregorio.

Asimismo, sostuvo que la ley busca contemplar las distintas realidades del territorio santafesino, desde pequeñas comunas hasta grandes ciudades. En ese sentido, detalló que durante el proceso de elaboración participaron intendentes, concejales, sindicatos, legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos.

“Fue una ley muy trabajada y muy hablada desde noviembre porque tiene que contemplar realidades muy distintas: localidades de 400 habitantes y también ciudades de 400 mil. Por eso se dialogó con concejales, intendentes, sindicatos, diputados y con la oposición para que sea una norma abarcativa”, expresó.

Finalmente, sostuvo: “Esta sanción representa un paso importante para actualizar el funcionamiento institucional de los gobiernos locales y adaptarlo a las demandas actuales de la provincia, porque ordena el sistema municipal y fija reglas claras para todos. Fue pensada para contemplar realidades muy distintas, porque lo que buscamos es dar previsibilidad, fortalecer las instituciones locales y construir un marco más moderno para los municipios y comunas de Santa Fe”, concluyó Di Gregorio.

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