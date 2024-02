María Teresa: nueva denuncia del presidente comunal contra vendedores de drogas

Goyechea explicó que "los jueces y fiscales federales que funcionan en Venado Tuerto no le dan la importancia que tiene el caso y seguramente debe tener que ver con el hecho de que sus hijos no viven en María Teresa. Yo vengo alertando que en cualquier momento va a suceder una tragedia en nuestro pueblo como consecuencia de esta situación. Entiendo que es un problema que atañe a casi todas las pequeñas o no tan pequeñas localidades del sur santafesino, pero yo estoy denunciando con nombre y apellido a los que venden drogas".

Reunión

El mandatario agregó: "Me avisaron que en la semana me recibirían en fiscalía provincial. Esperemos que de resultado. Hace un mes atrás tuve una reunión en fiscalía federal y lo único que ocurrió fue gasto de tiempo y combustible. A ésta reunión iré con la mejor predisposición posible y a ser claro, exigente y muy firme con el reclamo en nombre de todos los vecinos y vecinas de María Teresa antes que ocurra una tragedia de la que seguramente no estamos lejos si no actúan.

"Espero que de la reunión salgan acciones y no, como siempre hacen que sólo te explican los pasos burocráticos. No nos interesa saber si la denuncia entra al Mesa de Entrada para pasar al Escritorio 1 que le colocan un sello y pasa al escritorio 2 que firma quién está de turno y por lo visto cuando llega al Escritorio 48 lo sellan con una inscripción que dice Archívese. Esta realidad supera aún al libro El Proceso de Franz Kafka que critica la burocracia estatal", dijo.

