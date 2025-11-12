La Capital | La Región | papel

Mari Bruno, 42 años de papel, vocación y madrugadas en El Trébol

En el Día del Canillita, la repartidora trebolense celebró más de cuatro décadas como referente de Casa Raposo, emblema del oficio

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

12 de noviembre 2025 · 07:10hs
 Su trayectoria honra a quienes mantienen viva la tradición de repartir noticias en papel

 Su trayectoria honra a quienes mantienen viva la tradición de repartir noticias en papel, en un mundo cada vez más digital pero donde el vínculo humano marca la diferencia.

En la ciudad de El Trébol, departamento San Martín, todos saben dónde ir a buscar el diario o alguna revista. Si de material impreso se trata, Casa Raposo es el lugar indicado. Allí, Mari Bruno lleva 42 años como la “canillita” de la localidad, un oficio que comenzó cuando tenía tan sólo 18 años y que hoy forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

“Tengo 60 años y hace desde los 18 que estoy en este rubro. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Obvio que a veces estoy un poco cansada, porque son muchos años, pero pienso que el día que no haga más esto, lo voy a extrañar”, confesó Mari en una entrevista realizada por el blog local, Región Emprendedora. Su rutina comienza temprano, entre pilas de diarios y revistas, y se extiende hasta que el último cliente se va con su ejemplar bajo el brazo.

“María Nieves Raposo, ‘Porota’, fue la que me dio empleo. Empecé probando a los 18 años, iba camino a los 19 y bueno, acá estoy todavía. Con ella aprendí muchísimo. Cuando entré no tenía idea de nada y bueno, con ella aprendí todo”, recordó. El vínculo con Porota fue más que laboral: fue una escuela de vida, una transmisión de saberes que hoy Mari honra cada día detrás del mostrador.

Una vocación de cuatro décadas

A lo largo de cuatro décadas, Mari fue testigo de los cambios en el consumo de información. Si bien el corazón del negocio siempre fue la venta de periódicos, reconoce el impacto de la era digital. “La venta de diarios ya no es como antes, porque el diario ahora se lee por internet. Aunque se sigue vendiendo diarios”, explicó. El hábito de leer en papel persiste, aunque con otros ritmos y públicos.

En ese contexto, Casa Raposo supo adaptarse. Encontró su fortaleza en un amplio y variado stock que atrae tanto a coleccionistas como a familias. Allí se comercializan diarios, revistas especializadas, libros, artículos infantiles y mucho contenido didáctico, entre otras cosas. La oferta se fue diversificando con el tiempo, respondiendo a las nuevas demandas sin perder la esencia.

Para aquellos que aún disfrutan del placer táctil y visual del papel, Casa Raposo sigue siendo el lugar de referencia. Diario La Capital se consigue de lunes a lunes, mientras que los de Buenos Aires están disponibles sólo los fines de semana. “Todavía sigue funcionando el diario papel”, aseguró Mari, con una mezcla de orgullo y nostalgia, a la hora de defender esa plataforma.

El local, ubicado en una esquina céntrica, es más que un punto de venta: es un espacio de encuentro, de charla breve, de saludo cotidiano. Muchos vecinos pasan por allí no sólo por el contenido, sino por el gesto amable de Mari, que conoce los gustos de cada cliente y guarda ejemplares especiales para quienes los esperan.

El origen

El Día del Canillita comenzó a celebrarse en 1947, en homenaje a Florencio Sánchez, periodista y dramaturgo que dirigió la obra Canillita, en la cual representaba a los chicos que vendían periódicos en la calle. Sánchez, que falleció el 7 de noviembre de 1910, los apodó de esa manera por sus piernas flacas y, a partir de ese momento, se los conoció así. La pieza teatral fue un verdadero éxito y fue muy bien recibida por los diarieros, que adoptaron con orgullo ese nombre.

Con el paso del tiempo, el término “canillita” dejó de referirse exclusivamente a los niños vendedores y pasó a identificar a quienes, como Mari, sostienen el oficio con dedicación y constancia. En cada ejemplar entregado hay una historia, una rutina, una forma de estar presente en la vida de los demás.

En El Trébol, el Día del Canillita no es sólo una efeméride: es una oportunidad para reconocer a quienes, como Mari Bruno, hicieron del papel impreso una vocación y un servicio. Su historia es también la de una ciudad que sigue valorando el contacto directo, la palabra impresa y el gesto cotidiano de acercar noticias.

>> Leer más: Diarios, "banquito de personajes" y "confesionario": el canillita de Rosario que se ganó el cariño de todos

Noticias relacionadas
Sobre el escenario, se presentaron “Los Cristales del Chamamé”, “Los Amigos del Litoral”, “Los Capos del Chamamé”, “Conjunto San Sebastián”, “Los Criollos de Saladas”, Pablo Spinetti, “Los de Iturralde” y el Ballet Municipal, que brilló con su vestuario típico y su destreza coreográfica. 

Puerto San Martín: Gran celebración a la identidad con el "Puerto canta y baila chamamé"

Las jugadoras de hockey probaron la nueva cancha de césped sintético.

Atlético Timbuense ya cuenta con una cancha de hockey de césped sintético

Los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez este martes frente a la planta que permanece tomada desde ayer

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

“El objetivo es que las familias de Teodelina y toda la región cuenten con un espacio recreativo de primer nivel, que combine diversión, seguridad y atractivo turístico”, subrayó el intendente. 

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Ver comentarios

Las más leídas

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Lo último

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Uno de los choferes fue atendido en el hospital de Armstrong luego de una colisión ocurrida a la madrugada, cuando uno de los vehículos volcó

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Ovación
Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado
Ovación

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Policiales
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La Ciudad
Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin
Economía

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas