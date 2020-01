Marcharon en Santa Fe para pedir justicia por Daniela Cejas

Un centenar de personas, en su mayoría integrantes del colectivo de agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer y contra la violencia de género, reclamaron ayer en Santa Fe el esclarecimiento del “femicidio” de la vicepresidenta de la Asociación Civil Generar Daniela Cejas. Fue durante una concentración realizada a media tarde en la avenida costanera de la capital santafesina, en inmediaciones del monumento a Carlos Monzón, donde el año pasado se inauguró un sitio para la memoria de las víctimas de violencia de género.

Aunque aún no hubo pronunciamiento de la fiscalía, desde la Asociación Civil Generar sostienen que la muerte de Daniela Cejas, quien apareció muerta en la sede de la entidad en la capital provincial, se trato de un femicidio y así lo reafirmó una vez más en el acto de la víspera su presidenta Liliana Loyola. “Tal vez la fiscal no lo puede decir porque no tiene todos los elementos, pero para nosotros la muerte de Daniela fue violenta y se trató de un femicidio”, sentenció la dirigente santafesina.

Visiblemente conmovida, Loyola manifestó ayer que “estamos aquí esta tarde para honrar a Daniela Cejas, para poner en lo alto todo lo que ella significó, no sólo para la Asociación Civil Generar, sino para toda la comunidad santafesina. (Daniela) era una tipa positiva que siempre iba para adelante. Fue una joven que vino de Villa Trinidad, con pocos recursos hizo todo con esfuerzo, logró insertarse en la vida de la ciudad, llegó a ser coordinadora nacional nada menos que de Cilsa y del programa “Un niño, un futuro”, además de coordinadora social en los barrios Villa del Parque y Cristo Obrero. Fue una mujer comprometida con los desafíos de estos tiempos”, significó la titular de Generar.

“Pero además de honrarla –continuó Loyola– venimos a pedir justicia por Daniela, porque cuando decimos metafóricamente que vino a buscar refugio en nuestra casa, queremos decir que había cosas que la afligían y le hacían daño, le estaba haciendo mal no poder llevar adelante un proyecto de vida familiar personal como muchas mujeres estamos pudiéndolo hacer bien, pero ella tenía obstáculos jodidos en esa situación. Pensó que iba a estar bien allí, pero lamentablemente no fue así”, consignó.

La trabajadora social estaba atravesando una separación y sus hijos se encontraban fuera del hogar, a unos 250 kilómetros, cuando fue hallada muerta. Su ex pareja se encuentra en Villa Trinidad, en el norte provincial, donde participó de las exequias pero no formuló declaraciones públicas.

Loyola agregó ayer que “así como parados frente al féretro de Dani, su papá nos pidió que no bajáramos los brazos y pidiéramos justicia porque confiaba en que nosotros íbamos a luchar hasta último momento”. Y eso es lo que arrancamos hoy y seguiremos haciéndolo porque la muerte de Daniela fue un hecho violento, un femicidio, aunque todavía la fiscal no lo pueda decir porque le falten quizá algunos elementos nosotros estamos convencidos que fue así”, setenció Liliana Loyola.

La titular de la Asociación Civil en la que militaba Daniela, informó además ayer a los medios santafesinos que la semana próxima se retomarán las actividades a partir de la semana que viene, pero ya no en la sede de la calle 4 de Enero, en el norte de la ciudad, donde fue encontrado el cuerpo de Daniela Cejas el pasado domingo. “El lunes volvemos para limpiar pero el martes empezamos a funcionar en la sede de Acción Educativa, en pasaje Marsengo, hasta que encontremos un nuevo lugar. Ahora nos vamos de ahí, no se puede estar. Se siente una energía muy mala. Es complicada la situación pero vamos a arrancar, de a poquito”, confió apesadumbrada la dirigente social.

Sobre el entorno de la mujer fallecida, reconoció que hay familiares que “niegan la muerte violenta y quieren esperar a lo que determine la Fiscalía, y hay otros que no tienen dudas. Entendemos que están procesando lo que pasó. Sostenemos que fue un femicidio porque lo vimos en el cuerpo de Daniela, las que nos animamos a mirarla vimos las marcas. Además había sangre en el lugar. Estamos totalmente convencidas. La fiscal tiene elementos pero quiere ser contundente, por eso apoyamos su trabajo y lo que hace, activó el protocolo de femicidios en la investigación y confiamos en ella”, concluyó.