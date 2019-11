Finalmente el conflicto en la comuna de Maciel tiene una tregua. Encabezado por el ministro de Trabajo y el secretario de Municipios y Comunas, Festram y la intervención decidieron la conciliación voluntaria. Desde hoy los trabajadores vuelven a sus puestos y se termina la medida de fuerza. Además habrá una mesa de diálogo y ante las complicaciones económicas reinantes se flexibilizará la postura del gremio y permitirán pagos de sueldos en partes.

Ayer a las 11 las autoridades de la intervención comunal de Maciel, lideradas por Jorge Marucco, se sentaron con los trabajadores comunales bajo el ala de Jesús Monzón, integrante de la comisión directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram). No faltaron los reproches ni los momentos de tensión, pero todos coincidieron en que era tiempo de ponerle freno al conflicto que alcanzó las tres semanas de paro.

Tal como narró este diario, el lunes hubo un corte de la autopista Rosario-Santa Fe entre las 10 y las 12 con un lema claro: que el gobierno provincial escuche e intervenga. El ministro de Trabajo, Julio Genesini, convocó el mismo día a las partes a una reunión que se realizó en la jornada de ayer. Fue él quien procuró acercar las posturas y celebró la decisión de una conciliación voluntaria acompañada de una mesa de trabajo.

En diálogo con LaCapital, el titular de la cartera provincial afirmó que "se realizó la audiencia donde hubo una discusión bastante extensa, pero finalmente las partes arribaron a un punto de acuerdo que es una instancia de conciliación voluntaria por quince días y luego habrá otra reunión en el Ministerio. Además, se constituirá una mesa de diálogo para acercar posiciones. Mientras tanto cesan las medidas de fuerza y se retrotraen las acciones que había tomado la comuna".

Luego indicó que "es importante destacar que voluntariamente llegaron a la decisión de la conciliación y creo que en ese marco es positivo. Quiero destacar que se fue poniendo en evidencia la intención de las partes de querer que termine el conflicto y comience una nueva etapa en la comuna".

En la mesa también estuvo el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, quien consideró que "fue una reunión importante donde las partes plantearon las dificultades que tienen. Las autoridades comunales lo hicieron sobre las complicaciones económicas que hacen muy difícil sostener la situación. Por otra parte el gremio que aseguró que no aceptarán que por una cuestión financiera se despidan trabajadores. Creo que se logró una solución intermedia, ambas partes flexibilizaron sus posturas". Luego detalló que el sindicato propuso que "en la medida que haya problemas para pagarle a los trabajadores podrían intervenir trasladando el panorama como están haciendo en otras localidades".

Por su parte, el líder sindical del cordón industrial, Jesús Monzón, expresó que "por la tarde dialogamos con los trabajadores y les contamos lo que sucedió en la reunión en el Ministerio de Trabajo. Luego del acuerdo ya volverán a sus funciones". Confió que "pudimos arribar a un acuerdo que nos sirve a todos". En paralelo, Jorge Marucco, detalló que "esto es una conciliación pero si no colaboramos todos no sacamos a Maciel del pozo. Necesitamos soluciones de fondo que empecé a tomar, no sólo con los empleados. Esto es un pacto de pacificación para dejar de tener de rehén a todo un pueblo que no tiene servicios. Más adelante haremos ajustes en la negociación con el sindicato".

El 5 de diciembre será la cita en Trabajo, afortunadamente después de tres semanas desde esta mañana los vecinos volverán a tener servicios. En este contexto, la calma reinará al menos por dos semanas.