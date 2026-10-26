Falleció el exconcejal e histórico dirigente del Partido Justicialista Arturo Gandolla La noticia fue confirmada desde Concejo Municipal, del que llegó a ser presidente. El dirigente, de 75 años, debió exiliarse durante la última dictadura 26 de octubre 2026 · 12:55hs

Foto: La Capital / Archivo Arturo Gandolla fue concejal de Rosario durante tres períodos

Este lunes se conoció el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Justicialista Arturo Gandolla, quien se desempeñó como concejal de Rosario durante tres períodos y llegó a ser presidente el Palacio Vasallo. Tenía 75 años. Su velatorio se realizará este lunes, de 18 a 22, en Caramuto (Córdoba 2936).

Gandolla, nacido el 12 de Febrero de 1951, tuvo una larga militancia en el justicialismo. Debió marchar hacia el exilio a España en 1976 cuando comenzó la última dictadura cívico militar. Antes de ese episodio, también sufrió la persecución política durante el también gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, cuando fue expulsado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, estudios que pudo concluir en la Universidad Nacional del Litoral.

Gandolla también fue director del Servicio Penitenciario Provincial durante la segunda gestión del gobernador Carlos Reutemann, entre 1999 y 2003.

Condolencias Las primeras reacciones tras confirmase el fallecimiento de Arturo Gandolla llegaron en primer lugar desde el Concejo Municipal, donde le rindieron un homenaje en la red social X.

"El Concejo Municipal de Rosario despide con pesar a quien integrara durante tres períodos el cuerpo legislativo. Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de militancia en este doloroso momento y destacamos su constante labor al servicio de la ciudad y su irrenunciable defensa de los derechos humanos". ARTURO GANDOLLA



El Concejo Municipal de Rosario despide con pesar a quien integrara durante tres períodos el cuerpo legislativo. pic.twitter.com/VOCF1zQLI5 — Concejo Municipal de Rosario (@ConcejoMRosario) October 26, 2026