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El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

Los ejemplares de plantas nativas están destinados a instituciones públicas y entidades de todas las localidades del departamento General López en el sur provincial

19 de octubre 2026 · 17:00hs
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La producción continúa centrada principalmente en especies nativas y autóctonas

La producción continúa centrada principalmente en especies nativas y autóctonas, aunque también se cultivan algunas variedades ornamentales, de acuerdo con las necesidades de las instituciones y los espacios donde serán plantadas.
El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

El Vivero Departamental de General López continúa ampliando su trabajo de producción y distribución de árboles en toda la región. La senadora provincial Leticia Di Gregorio indicó que desde su puesta en funcionamiento ya se entregaron más de 15.500 ejemplares, de los cuales 2.000 corresponden a 2026, destinados a instituciones públicas y entidades de bien común de distintas localidades del departamento.

La iniciativa comenzó en 2022, durante la gestión del entonces senador Lisandro Enrico, y concretó sus primeras entregas en 2023. A partir de allí, el espacio mantiene una producción permanente de especies autóctonas y nativas, además de variedades exóticas utilizadas principalmente con fines ornamentales.

Son más de 15.500 árboles que llegaron a instituciones de todo el departamento General López. Este año ya distribuimos otros 2.000 ejemplares y tenemos una nueva producción preparada para entregar. Es una iniciativa que comenzó con Lisandro Enrico y que decidimos continuar porque vemos los resultados en cada localidad”, expresó Di Gregorio.

Vivero con fin público

La legisladora explicó que el vivero tiene una finalidad exclusivamente institucional y que su funcionamiento no representa una competencia para los establecimientos comerciales. Los ejemplares se entregan sin costo a escuelas, clubes, iglesias, comunas y otras entidades que necesitan forestar sus instalaciones o espacios de uso público.

“Queremos que las instituciones tengan la posibilidad de acceder gratuitamente a los árboles que necesitan. No buscamos competir con los viveros privados, sino acompañar a quienes trabajan por sus localidades y muchas veces no cuentan con los recursos para realizar estas tareas de forestación”, sostuvo.

Árboles nativos para los espacios comunitarios

La producción del Vivero Departamental también permite abastecer iniciativas de forestación de mayor escala, entre ellas la conformación de cortinas forestales y la incorporación de especies en espacios recreativos.

Uno de los casos recientes es el Área Recreativa Norte (AReN) de Venado Tuerto, que recibió una importante cantidad de ejemplares producidos en el vivero y que serán utilizados en las tareas de forestación previstas para ese sector de la ciudad.

Además, el espacio colabora con otras localidades para que puedan desarrollar sus propias capacidades de producción. En ese sentido, Villa Cañás recibió estacas y ejemplares para comenzar a conformar lo que será el futuro vivero municipal, mientras que en anteriores oportunidades, se entregó material vegetal a las comunas de Chapuy y de Amenábar para la creación de sus propios estaqueros.

“Lo que buscamos es que este trabajo también pueda multiplicarse. Por eso acompañamos a Villa Cañás y anteriormente a las localidades de Chapuy y de Amenábar, para que puedan producir sus propios ejemplares. Son experiencias que permiten que cada localidad tenga más herramientas para forestar sus espacios”, manifestó la senadora.

Producción disponible

El Vivero Departamental cuenta con nuevos ejemplares disponibles para su distribución, por lo que las instituciones interesadas pueden comunicarse a través de los canales habituales de contacto de la senadora Leticia Di Gregorio para realizar sus solicitudes.

La producción continúa centrada principalmente en especies nativas y autóctonas, aunque también se cultivan algunas variedades ornamentales, de acuerdo con las necesidades de las instituciones y los espacios donde serán plantadas.

“Tenemos árboles listos para entregar y queremos que las instituciones de General López sepan que pueden solicitarlos. Ya son más de 15.500 ejemplares distribuidos y vamos a continuar con este trabajo para que cada vez más localidades puedan incorporar árboles a sus espacios públicos”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

>>Leer más: Un proyecto de forestación en General López distribuyó miles de árboles

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