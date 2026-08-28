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El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: "Fueron 2 ó 3 minutos"

Fuertes ráfagas derribaron árboles centenarios y afectaron unas 60 viviendas en la región. En el departamento San Jerónimo, se prorrogó la suspensión de las clases

28 de agosto 2026 · 10:02hs
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Las calles de Las Rosas se tiñeron de blanco a la mañana.

Foto: Leo Cosimi.

Las calles de Las Rosas se tiñeron de blanco a la mañana.

Sin alertas previas, San Genaro y Las Rosas fueron escenario de un temporal con granizo y ráfagas fortísimas durante la época de la tormenta de Santa Rosa. El intendente de la primera ciudad, Gastón Marconcini, se mostró sorprendido por la duración del evento. "No fueron más de 2 ó 3 minutos, pero alcanzó para hacer bastante daño", dijo este viernes.

El registro de una estación meteorológica del departamento San Jerónimo no dejó dudas sobre la magnitud lo sucedido durante la mañana anterior. En diálogo con LT8, el titular de la Municipalidad precisó: "En un momento, la velocidad del viento estaba entre 90 y 120 kilómetros por hora".

El reporte del jefe de los bomberos locales fue uno de los datos más llamativos de una jornada que concluyó con voladuras en 25 casas. En algunos casos, el daño en los techos de las vivivendas fue parcial. Al igual que en la zona de Las Rosas, la mayoría de los habitantes evacuó sus hogares por cuenta propia y no había personas con lesiones graves entre los damnificados.

¿Qué pasó en San Genaro tras el temporal?

En primer lugar, los empleados de San Genaro se ocuparon de despejar todas las calles afectadas por la caída de árboles. "Liberamos todas las vías y por suerte no tuvimos ni una sola víctima. Sólo asistimos a una señora a la que la tormenta la sorprendió en la calle y un cable la golpeó", apuntó el intendente.

Más tarde, la Secretaría de Protección Civil intervino para reforzar a la asistencia a la población y coordinar la reparación de los daños. El Ministerio de Igualdad y Desarrollo de la provincia también se puso a disposición para ayudar a las autoridades locales después del evento.

>> Leer más: Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal

Marconcini confirmó que el servicio eléctrico se restableció alrededor de las 23 de este jueves. "Ahora, el suministro ya es casi normal. Hay un par de cuadras donde quedó destrozado todo el tendido. Entiendo que para hoy al mediodía, lo van a estar resolviendo", comentó con respecto a la consulta con la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Si bien la respuesta estatal fue rápida, el proceso para normalizar las actividades no es inmediato. La Municipalidad de San Genaro conifirmó que este viernes a la mañana se mantenía la suspensión de las clases en todos los niveles educativos como secuela del evento registrado unos 90 kilómetros al noroeste de Rosario.

Las Rosas quedó pintada de blanco

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, compartió un diagnóstico similar sobre las secuelas del temporal en Las Rosas, donde otras 35 casas resultaron dañadas debido al viento. Lo más llamativo del caso fue la enorme cantidad de granizo que cayó en lapso de diez minutos, de modo que varias calles quedaron teñidas de blanco.

"Se rompió mucha mampostería. Hay 35 viviendas afectadas con voladuras de techos, algunas totales y otras parciales, pero no se tuvo que lamentar víctimas", comentó el funcionario. Así planteó que realmente tuvieron "suerte", teniendo en cuenta la magnitud del evento.

El titular de la Municipalidad de la cabecera del departamento Belgrano dijo que estuvieron "prácticamente incomunicados" a unos 120 kilómetros al noroeste de Rosario. A la hora de escribir la situación, señaló: "Ayer no teníamos conectividad y nos quedamos sin energía. Los bomberos se comunicaban con radio de onda corta".

Meyer ratificó que no tenían ninguna alerta meteorológico vigente sobre el temporal. "Fue muy espontáneo cómo se desató. Había probabilidad de chubascos y bueno, fue un chubasco medio raro", acotó irónicamente. De inmediato, destacó que "no hubo ningún herido siquiera", salvo por personas con algún traumatismo menor o un corte.

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El intendente aclaró que “todas estas capacitaciones han sido gratuitas, como las más de 250 propuestas que tenemos en diferentes puntos de la ciudad”.

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