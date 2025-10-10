La Capital | La Región | Timbúes

Timbúes debutó con su propuesta en la Feria Internacional de Turismo

Con su presencia en el stand oficial de la provincia, presentó sus activos turísticos al tiempo que trabajó en la conformación de vínculos institucionales y productivos

10 de octubre 2025 · 08:00hs
La FIT 2025 reunió a más de 140.000 visitantes y constituyó una plataforma estratégica para que Timbúes, por primera vez en su historia reciente, proyecte su identidad local en un escenario de alcance nacional e internacional. 
Timbúes participó por primera vez en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, integrando el stand oficial de la provincia de Santa Fe y representando al Corredor del Carcarañá junto a 16 localidades. La presencia buscó poner en valor la oferta turística local y establecer vínculos institucionales y productivos en clave internacional.

En la feria se presentó el proyecto de hermanamiento con Montenero di Bisaccia, Italia, un vínculo histórico-cultural que remonta a la llegada de inmigrantes montenegrinos a la Colonia Jesús María hace más de 120 años. La propuesta de hermanamiento fue recibida con interés por operadores y representantes de entidades culturales, que destacaron el potencial del intercambio en materia de turismo cultural y patrimonial.

Propuesta de intercambio de experiencias

Durante la jornada, representantes de Timbúes mantuvieron un encuentro institucional con autoridades provinciales y con la agregada para la ciencia y la cooperación de Francia en Argentina, quien mostró especial interés por la historia y la trayectoria del pueblo. La participación permitió además intercambiar experiencias y explorar posibles proyectos de cooperación y promoción turística conjunta.

>> Leer más: "Timbúes tiene un potencial de desarrollo enorme y se prepara para convertirse en ciudad"

