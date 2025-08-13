La Capital | La Región | concurso

Lanzaron "Colores del Sur", un concurso para crear la bandera del departamento General López

La búsqueda de una insignia persigue reforzar el sentido de pertenencia y la importancia del distrito sureño en el ámbito provincial y nacional

13 de agosto 2025 · 18:21hs
La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó oficialmente este lunes el concurso “Colores del Sur”, una iniciativa destinada a diseñar la bandera que representará al departamento General López. La actividad tuvo lugar en la Casa Museo Cayetano Silva de Venado Tuerto y contó con la participación del técnico superior en Ceremonial y Protocolo, Jorge Arta, además de la presencia de autoridades del sur santafesino.

De la original iniciativa podrán participar mayores de 18 años de manera individual o grupal y niños a través de instituciones educativas, solicitando las bases y condiciones a través del correo [email protected] o al WhatsApp 3462-569935. El plazo para presentar las propuestas vencerá el 10 de octubre de 2025.

Durante el acto de lanzamiento, Di Gregorio explicó que el proyecto busca “integrar a todos los pueblos que componen el mapa departamental, uniendo sus culturas, tradiciones, historia, producción y arte, con un fuerte deseo de proyección hacia el futuro”.

La legisladora subrayó que la nueva bandera “será un símbolo que nos represente a todos los habitantes de General López, que esté presente en cada acto público y que pueda viajar como embajadora de nuestra identidad cultural a otros lugares de la provincia y el país”.

La convocatoria también tiene un componente histórico y cultural. Según Di Gregorio, “este concurso es una oportunidad para enriquecer nuestra cultura, investigar nuestra historia y crear una obra que quedará para siempre en la memoria del departamento, junto al nombre de su autor o institución creadora”.

Finalmente, la senadora destacó que contar con un símbolo propio “refuerza nuestro sentido de pertenencia y la importancia de General López dentro del contexto provincial y nacional”.

