La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín Son camionetas destinadas a la UR XVIII equipadas para realizar patrullajes tanto en el ámbito urbano como rural que significan una inversión en seguridad que supera los mil millones de pesos 19 de enero 2026 · 15:24hs

El gobierno de la provincia de Santa Fe entregó ocho camionetas Chevrolet Montana 0 km, especialmente equipadas para tareas de patrullaje urbano y rural, que serán destinadas a la Unidad Regional XVIII del departamento San Martín. La inversión total en equipamiento de seguridad para el departamento ya supera los 1.000 millones de pesos.

Representantes de la provincia El acto se desarrolló en la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XVIII, en la ciudad de Sastre y Ortiz, y fue encabezado por el senador departamental Esteban Motta. La ceremonia estuvo presidida por la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, María Virginia Coudannes, y contó con la presencia del jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado; el jefe de la UR XVIII, Daniel Almada; la intendenta de Sastre, María del Carmen Amero; además de otros intendentes, presidentes comunales, concejales y personal policial de distintas jerarquías.

Sastre - entrega móviles policiales 2 Móviles policiales Las nuevas unidades fueron adquiridas mediante licitación pública y forman parte del sistema de distribución M3. Se trata de camionetas pickup Chevrolet Montana con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para las luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento, sensores y un moderno sistema de comunicación, lo que las convierte en herramientas clave para el trabajo preventivo y operativo tanto en zonas urbanas como rurales.

Sastre - entrega móviles policiales 3 Durante el acto, el senador Esteban Motta destacó la importancia de la entrega: “Son ocho nuevos vehículos para la Policía del departamento San Martín, destinados a la Unidad Regional XVIII. Son camionetas Chevrolet Montana 0 km, totalmente equipadas, incluso con tecnología de punta y un novedoso sistema de comunicación”.

Además, remarcó el impacto de esta política de inversión en seguridad. "Con estas ocho unidades, ya sumamos más de 30 móviles 0 km entregados en el departamento. Para nosotros es una gran noticia porque refuerza el equipamiento de trabajo y fortalece la seguridad en toda la región. Quiero agradecer tanto al gobernador como al ministro de Seguridad por semejante inversión". Sastre - entrega móviles policiales 4 Presencia en el departamento San Martín Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que esta incorporación forma parte de un plan integral de fortalecimiento de la infraestructura policial, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y la presencia territorial en todo el departamento San Martín.