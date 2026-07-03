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La primera etapa de las reparaciones de la ruta 11 en Puerto San Martín entra a su fase final

En el tramo que parte desde el límite entre Puerto General San Martín y Timbúes hasta calle héroes de Malvinas sólo resta la ejecución de banquinas

3 de julio 2026 · 16:45hs
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Las autoridades indicaron que durante la ejecuación de los arreglos se realizarán cortes alternados sobre R11.

Las autoridades indicaron que durante la ejecuación de los arreglos se realizarán cortes alternados sobre R11.

La Municipalidad de Puerto General San Martín entregó un estado de situación de la obra de reparación de la R11 que atraviesa su distrito. Indicaron que la empresa adjudicataria se encuentra finalizando la primera etapa de la obra desde el límite con Timbúes (pórtico) hasta calle Héroes de Malvinas. Sólo resta la ejecución de la banquina granular cementada.

Mientras tanto, los trabajos de reparación en el segundo tramo, comprendido entre calle Héroes de Malvinas hasta calle América comprenderán aproximadamente 1.140 metros y el objetivo es mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Se estima que el plazo de obra del segundo tramo será el 17 de julio y hasta el 8 de este mes en el tramo 1 y 2 se realizarán cortes alternativos en ambos sentidos de circulación. Es importante saber que ese día, al finalizar la ejecución del primer tramo, se liberará en su totalidad la circulación.

Segunda etapa de obra

La segunda etapa de reparación abarca el tramo 2 comprendido entre Héroes de Malvinas hasta América. Durante este período, el tránsito que circule de norte a sur sobre R11 tendrá paso alternado. Esta modalidad alcanzará al transporte pesado, vehículos livianos, priorizando la circulación del transporte público y unidades de emergencia.

Asimismo, el transporte de cargas que ingrese por R11 en sentido sur-norte será desviado por calle América - Vucetich, para retomar por Perón a la ruta nacional.

Se recomienda a los vehículos livianos que circulen de sur a norte desviar por calle alternativas, evitando así el sector intervenido.

Las tareas diarias de obra finalizarán a las 18, momento en el cual se habilitará nuevamente la circulación vehicular en el sector intervenido.

Se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona.

>>Leer más: Mujeres en Malvinas: las enfermeras de la guerra y el relato de los fríos días en el Atlántico sur

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