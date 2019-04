La partera acusada de practicarle un aborto a Paula Perassi se declaró inocente

"Jamás hice un aborto..." La frase de Mirta Rusñisky, la partera acusada de haberle realizado la interrupción del embarazo que cursaba Paula Perassi cuando desapareció en San Lorenzo en 2011, resonó en la segunda jornada de alegatos que se sigue en el marco del juicio por la desaparición y muerte de la joven.

En el juicio que se ventila en el Nuevo Centro de Justicia Penal, la mujer radicada en Timbúes tomó la palabra esta mañana previo a la intervención de sus abogados.

Los principales imputados en el juicio son Gabriel Strumia -amante de Paula Perassi-, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Rusñisky. También fueron acusados tres efectivos policiales; Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtell, y dos altos jefes de la fuerza: Jorge Krenz y el exjefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol.

En un primer momento, previo al alegato de sus abogados, tomó la palabra Mirta Ruñisky, la mujer acusada de realizar el aborto en el que Paula habría muerto.

"En varias ocasiones pedimos el arresto domiciliario por mis hijos que están viviendo prácticamente solos, es terrible esta injusticia".

"Soy una persona totalmente inocente jamás cometí un aborto, que haya hecho o practicado, en mi vida". A continuación, la partera de 52 años indicó no conocer el caso Perassi sino "hasta 2014". Allí detalló: "Un vecino lo agarra a mi yerno (Nicolás Vázquez), como siempre tuvo discusiones con nosotros, y le dijo que me ponga en el caso de Perassi. Mi yerno va y me pone en el caso como abortera. Me encuentro desde 2014 detenida sin saber del caso Perassi".

La mujer hizo énfasis en su declaración en que tiene cinco hijos, dos de los cuales tienen un 95 por ciento de discapacidad y manifestó su dolor por llevar tres años en prisión sin poder atenderlos y dijo entre lágrimas: "En varias ocasiones pedimos el arresto domiciliario por mis hijos que están viviendo prácticamente solos, es terrible esta injusticia".

Por último, se manifestó como alguien que nunca haría un aborto: "Soy una mujer totalmente inocente, jamás hice un aborto, aporto a la pro-vida, estoy en contra de la ley del aborto, tengo cinco hijos, los amo. Pido que me juzguen no por lo que dicen los medios, sino por lo que han visto en el transcurso de los 30 días en el juicio".

Posteriormente, el abogado de la mujer, Angelo Rossini, responsabilizó al padre de Paula, Alberto Perassi al indicar: "¿Qué confianza nos inspira Alberto Perassi? Un testigo a quien no quiero atacar su credibilidad, no es una situación cómoda para mi, pero no puedo dejar de decir que Alberto Perassi mintió acá". Al cierre de su alegato, pidió la absolución de su defendida.

En la misma sintonía que Rusñisky, otros tres acusados en el juicio se declararon inocentes.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Antonio Darío Díaz, camionero y empleado del empresario Gabriel Strumia , quien está acusado de colaborar con su jefe en la desaparición de Paula Perassi: “Me estoy jugando la vida en este juicio y soy inocente”.

Díaz aseguró que “trabajaba para Gabriel Strumia, era su empleado. Conozco a Strumia y su esposa Roxana Michl. De los demás, a ninguno”.

Sobre el vínculo con Strumia resaltó: “Era una relación laboral, de empleado a patrón. Él nunca me comentaba sus cosas íntimas, siempre fui un trabajador, humilde, honesto y responsable”.



Por su parte, el excomisario y exjefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII, Adolfo Daniel Puyol, también sostuvo su inocencia: "El sábado pasado cumplí 4 años de injusticia. No tengo nada que ver con la desaparición de Paula Perassi. Todo esto arrancó por el dedo acusatorio del señor Perassi en 2012 donde empezó a decir por los medios, en marchas y por todos lados que yo era amigo de Strumia, que yo sabía lo que había pasado con Paula y es mentira”.

"¿Por qué tengo que esperar cuatro años para demostrar mi inocencia? Yo vengo a demostrar mi inocencia acá. No tienen pruebas porque no hice nada, porque soy inocente", se quejó el expolicía..