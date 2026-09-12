Juegos Suramericanos: Rosario izó la bandera del deporte y empieza a disfrutar de los Juegos

El Monumento a la Bandera fue el punto de partida de una competencia que durante dos semanas movilizará a la provincia

La número uno del hockey, Luciana Aymar, participó del excelente acto de apertura.

Con una mega ceremonia de apertura, inédita en la historia de la competición, este sábado comenzaron oficialmente los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia que durará dos semanas, reunirá a más de 4000 deportistas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas, brindando un abanico de posibilidades para todos los gustos. De ellas, 34 serán clasificatorias a Juegos Panamericanos Lima 2027, el paso previo a Los Ángeles 2028. El criterio variará según cada disciplina: los cupos se resolverán mediante campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados colectivos.

Rosario vuelve a ser sede de los Juegos Suramericanos después de 44 años y como no podía ser de otra manera la fiesta deportiva comenzó en el lugar más icónico de la ciudad: el Monumento a la Bandera, con el río Paraná como testigo. La encargada de encender el pebetero fue la ex Leona Luciana Aymar, la Leyenda del hóckey surgida en el Club Atlético Fisherton y con pasado en Jockey Club Rosario, mientras que los abanderados de la delegación argentina fueron la Leona Sofía Cairo y el referente del canotaje de velocidad, el santafesino Rubén Rezola.

Si bien Rosario es sede de este acontecimiento junto a Santa Fe y Rafaela, la Cuna de la Bandera tiene un papel especialmente destacado ya que concentra la mayor cantidad de competencias, con 35 disciplinas. Sin embargo habrá actividad fuera de la provincia de Santa Fe ya que Paraná será sede del sóftbol, las pruebas de surf se llevarán a cabo en las aguas de Mar del Plata y Vicente López recibirá las competencias de bowling.

Argentina y todos los participantes

Además de Argentina, cuya nómina es de 657 deportistas, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, quienes con diferentes realidades pelearán por el mismo sueño.

Las predicciones indican que la delegación nacional terminará con 76 medallas de oro y 250 podios en total. Si la comparación es con lo que sucedió en Asunción 2022, cuantitativamente será mejor la actuación (fueron 58 oros y 197 medallas totales en la capital paraguaya), pero hay que tener en cuenta que habrá seis deportes más en el programa y que los argentinos participarán en todos ellos.

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Otras actividades

Paralelamente al torneo deportiva se realizará el Congreso de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta académica y educativa que en la ciudad tendrá como sede al Hipódromo, entre el lunes 14 y el sábado 19 de septiembre y del lunes 21 al miércoles 23 de septiembre.

Las actividades centrales se realizarán, en general, en la franja horaria de 17 a 19, con una propuesta especialmente pensada para profesores, estudiantes, profesionales del deporte, investigadores, dirigentes, gestores, deportistas, instituciones y público interesado.

El programa incluirá además el Congreso Médico de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizará el sábado 19 de septiembre, con modalidad presencial y virtual.

La cobertura del evento estará a cargo de RTS medios, el canal público de la Provincia, que desplegará entre 12 y 14 horas diarias de transmisión en alta definición.