Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Tras haberse consagrado campeonas del mundo, la selección argentina de hockey femenino arrancó el torneo con un contundente triunfo en Santa Fe

El próximo compromiso de Las Leonas será ante Uruguay este martes 15 de septiembre

Las Leonas debutaron con una contundente goleada 14-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos. El seleccionado argentino de hockey femenino, que viene de consagrarse campeón del mundo, ofreció un gran espectáculo ante la multitud que fue a alentarlas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey en Santa Fe.

El equipo argentino dominó el encuentro de principio a fin y construyó una diferencia que creció cuarto a cuarto. Lara Casas fue la máxima goleadora, con tres tantos (14', 21' y 53' de partido), mientras que Zoe Díaz (4' y 22'), Pilar Palacio (11' y 41'), Brisa Bruggesser (19' y 25'), Catalina Andrade (28' y 54') y Milagros Alastra (45' y 60') marcaron dos goles cada una. Lourdes Pisthon completó la goleada a los 27 minutos.

El plantel argentino cuenta con siete integrantes del equipo que conquistó el Mundial de Hockey ante Países Bajos . Las campeonas mundiales que participan en Santa Fe son Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

La lista se completa con Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet y Pilar Pisthon. Paula Santamarina y Ana Dodorico integran el plantel como reservas.

>> Leer más: Juegos Suramericanos, día 2: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Cómo es el torneo de hockey femenino en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos tienen un formato de zona única con cinco selecciones: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los equipos se enfrentan todos contra todos y, una vez finalizada la fase de grupos, los dos mejores clasificados avanzarán a la definición por la medalla de oro.

La selección nacional comenzó con tres puntos gracias a su goleada ante Paraguay y buscará mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será ante Uruguay, este martes 15 de septiembre desde las 16. Después, Las Leonas enfrentarán a Chile el viernes 18 a las 14 y cerrarán la fase de grupos ante Perú el domingo 20 a las 14.

Si Argentina termina entre los dos primeros de la zona, disputará la final por la medalla de oro el martes 22 de septiembre.