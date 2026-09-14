La Capital | Ovación | Las Leonas

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Tras haberse consagrado campeonas del mundo, la selección argentina de hockey femenino arrancó el torneo con un contundente triunfo en Santa Fe

14 de septiembre 2026 · 12:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
El próximo compromiso de Las Leonas será ante Uruguay este martes 15 de septiembre

El próximo compromiso de Las Leonas será ante Uruguay este martes 15 de septiembre

Las Leonas debutaron con una contundente goleada 14-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos. El seleccionado argentino de hockey femenino, que viene de consagrarse campeón del mundo, ofreció un gran espectáculo ante la multitud que fue a alentarlas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey en Santa Fe.

El equipo argentino dominó el encuentro de principio a fin y construyó una diferencia que creció cuarto a cuarto. Lara Casas fue la máxima goleadora, con tres tantos (14', 21' y 53' de partido), mientras que Zoe Díaz (4' y 22'), Pilar Palacio (11' y 41'), Brisa Bruggesser (19' y 25'), Catalina Andrade (28' y 54') y Milagros Alastra (45' y 60') marcaron dos goles cada una. Lourdes Pisthon completó la goleada a los 27 minutos.

El plantel argentino cuenta con siete integrantes del equipo que conquistó el Mundial de Hockey ante Países Bajos. Las campeonas mundiales que participan en Santa Fe son Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

La lista se completa con Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet y Pilar Pisthon. Paula Santamarina y Ana Dodorico integran el plantel como reservas.

>> Leer más: Juegos Suramericanos, día 2: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Cómo es el torneo de hockey femenino en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos tienen un formato de zona única con cinco selecciones: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los equipos se enfrentan todos contra todos y, una vez finalizada la fase de grupos, los dos mejores clasificados avanzarán a la definición por la medalla de oro.

La selección nacional comenzó con tres puntos gracias a su goleada ante Paraguay y buscará mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será ante Uruguay, este martes 15 de septiembre desde las 16. Después, Las Leonas enfrentarán a Chile el viernes 18 a las 14 y cerrarán la fase de grupos ante Perú el domingo 20 a las 14.

Si Argentina termina entre los dos primeros de la zona, disputará la final por la medalla de oro el martes 22 de septiembre.

Noticias relacionadas
La respuesta de Victoria Granatto sobre el saludo de Lionel Messi que generó polémica

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Colapinto recorrió el final del circuito de Madring con una bandera de Argentina

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Los hinchas de Newells esperan poder viajar a Buenos Aires para el partido ante Platense.

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Darío Herrera impartirá justicia en la final en Santiago del Estero

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Lo último

Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una conspiración enfermiza

Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una "conspiración enfermiza"

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

La principal hipótesis de la Fiscalía es que la mataron a golpes y por asfixia. Investigan robo porque el interior de la casa estaba revuelto

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa
Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos
Ovación

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Pullaro: En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó
Juegos Suramericanos

Pullaro: "En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó"

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
Policiales

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Ovación
La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1
Ovación

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

Policiales
Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa
Policiales

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Ciudad
El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales
La Ciudad

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones
Política

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT
Información General

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial
Agro

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un "desastre potencial"