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Delegaciones, shows y llama olímpica: así será la apertura de los Juegos Suramericanos

El Monumento a la Bandera recibirá la ceremonia inaugural del evento con un show de primer nivel, deportistas y una llama que se encenderá al ritmo del evento

12 de septiembre 2026 · 16:16hs
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Ensayos previos de la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en el Monumento a la Bandera

Ensayos previos de la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en el Monumento a la Bandera

En Rosario está todo preparado para la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde el cielo ya se ve el escenario que simula la provincia y pantallas gigantes que le darán color a un acto de apertura que tendrá shows de primer nivel, deportistas llenos de sueños y el encendido de la llama olímpica.

Todo comenzará a las 18 y se extenderá hasta las primeras horas del domingo. Habrá más de 100 artistas en escena y un despliegue de tecnología pocas veces visto. Las habituales ceremonias se realizaban en estadios, pero Santa Fe pensó una presentación de otro tipo y llevó el escenario y la llama olímpica al Monumento a la Bandera.

Más allá de los artistas sobre las tablas, el juego de luces y un desfile habitual de deportistas, Santa Fe buscará en la ceremonia narrar la historia de la provincia y mostrarle al continente la idiosincrasia del territorio.

Cómo será la ceremonia de apertura

Quienes recorrieron la zona del Monumento a la Bandera durante esta semana vieron cómo fue creciendo el escenario y la plataforma para dar inicio a los Juegos Suramericanos 2026.

Así, este sábado desde las 18 los parlantes comenzarán a darle vida a este evento deportivo. Artistas rosarinos y una demostración de deportes iniciarán el preshow, que comenzará a contagiar a los primeros rosarinos y turistas que vayan llegando al Monumento.

Más tarde, cerca de las 19.30, será el comienzo de la presentación oficial con la conducción de Analia Bocacci y Agustín "Rada" Aristarán. Pasadas las 20, harán su ingreso ceremonial las delegaciones encabezadas por los abanderados.

El encendido de la llama olímpica es uno de los momentos más emotivo e icónicos, que según pudo averiguar La Capital será sobre la cabecera del escenario principal.

La ceremonia inaugural será más que el acto formal que marca el comienzo de una competencia. El Monumento Nacional a la Bandera será el escenario de una puesta que buscará contar la identidad de la provincia a través del deporte, la música y las artes, con las delegaciones como protagonistas de una celebración que reunirá a Rosario y a toda Santa Fe.

Ariel del Mastro, director general del show, afirmó a La Capital que el show tendrá una "muy compleja la técnica" porque "es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país, sin dudas. Estamos felices de lo que estamos haciendo”.

Una ceremonia para contar Santa Fe

El comienzo del show, que no tiene que ver con las disciplinas, habla de la identidad, la historia y el futuro, como tres bases conceptuales. Aparecen los pueblos originarios, los inmigrantes, los ganaderos, los agrícolas y los industriales, dando cuenta de la evolución del país desde el punto de vista de Santa Fe. Lo que une a un elemento con otro, a los pueblos originales con los inmigrantes, es el río, el río marrón”, contó Del Mastro a La Capital, y agregó: "En la mayoría de las ceremonias de este tipo, todo es muy impersonal. Y me parecía que nosotros teníamos que rendir homenaje, como artistas que somos, a los verdaderos artistas de los Juegos que son los deportistas".

>> Leer más: Todo sobre la apertura de los Juegos Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Por su parte, Sebastián Mazzoni, director vocal del espectáculo, y colaborador de larga data de Del Mastro, explicó que los artistas no harán una pasada por el escenario, sino que será "una performance" donde se buscará que las canciones tengan relación con los deportes "y no simplemente cantar un tema conocido para arengar al público".

El espectáculo cuenta con un ensamble de cincuenta bailarines (con representación santafesina, gracias a una convocatoria abierta) y diez cantantes. Según contó Mazzoni, uno de los mayores desafíos del proceso fue encontrar artistas con una gran versatilidad vocal para afrontar los distintos momentos del show, “que incluye canciones de rock, balada, zamba, himnos, armonizaciones”.

Con más de cien artistas en escena y otras cien personas detrás de escena, la puesta en escena promete ser inolvidable a nivel integral. Como invitados estelares, estarán presentes Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo, con la dirección musical de Lito Vitale. También participarán Mery San Dámaso, la rosarina que fue parte de “La Voz” en 2025, y músicos y artistas emergentes de la provincia y la ciudad.

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