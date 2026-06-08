Empresas del departamento San Martín exhibieron su potencial productivo en Agroactiva

La presencia de las firmas fue mediante un trabajo articulado entre la Agencia de Desarrollo Regional y las gestiones impulsadas por el senador Esteban Motta

Durante la muestra, el senador Motta recorrió el predio junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, acompañando a las empresas participantes y destacando la importancia de la presencia santafesina en uno de los eventos más relevantes del sector.

El departamento San Martín también estuvo presente en Agroactiva 2026, con la participación de 13 empresas de distintas localidades que pudieron mostrar su capacidad productiva y generar nuevas oportunidades de negocios dentro del stand institucional de la provincia de Santa Fe.

La presencia de las firmas fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Agencia de Desarrollo Regional y las gestiones impulsadas por el senador provincial Esteban Motta, permitiendo que las empresas accedieran a este importante espacio de promoción sin costo alguno.

La iniciativa representó una herramienta de posicionamiento para los emprendimientos y compañías de la región del centro oeste provincial , que tuvieron la posibilidad de exhibir sus productos, establecer contactos comerciales y mostrar el potencial productivo que caracteriza al departamento.

Las empresas acompañadas

Durante la muestra, el senador Motta recorrió el predio junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, acompañando a las empresas participantes y destacando la importancia de la presencia santafesina en uno de los eventos más relevantes del sector.

"Acompañamos junto al ministro Gustavo Puccini a las empresas del departamento. La potencialidad de Santa Fe es enorme. Es una gran oportunidad y el stand de Santa Fe fue impresionante. La apuesta de la provincia fue muy importante y esperamos llegar al año que viene con mucho más", expresó Motta.

El entramado productivo del departamento San Martín

El legislador también puso en valor el desempeño del entramado productivo regional y el rol fundamental que cumple el sector agropecuario en la economía provincial y nacional.

"El departamento mostró una gran movida productiva. También es necesario destacar que, en un momento complejo, el sector agropecuario y el campo siguen traccionando. Venimos de una gran cosecha, aunque los costos sean finos y ajustados", agregó.

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La participación en Agroactiva permitió visibilizar el trabajo que realizan empresas del departamento San Martín en diversos rubros vinculados a la producción, la industria y los servicios, fortaleciendo su presencia en mercados cada vez más competitivos.

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