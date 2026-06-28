La Capital | La Región | Acebal

"Queremos un Acebal que crezca, sin perder la identidad que nos distingue"

La presidenta comunal, Laura Lucci, repasó los principales desafíos de la gestión, destacó la reactivación cultural y puso en valor el éxito del festival “Coplas de la Orilla”

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

28 de junio 2026 · 11:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La edición del festival Coplas de la Orilla contó con la participación de ballets y grupos de danza de Acebal

La edición del festival "Coplas de la Orilla" contó con la participación de ballets y grupos de danza de Acebal, Rosario y una delegación llegada desde Moreno, Buenos Aires, consolidando al encuentro como un espacio de integración cultural regional.
Queremos un Acebal que crezca, sin perder la identidad que nos distingue

Queremos un Acebal que crezca, sin perder la identidad que nos distingue

Apenas a 51 kilómetros del centro de la ciudad de Rosario, Acebal busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción, la cultura y el trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones. Así lo expresó la presidenta comunal Laura “Lala” Lucci en un repaso de los primeros meses de gestión, las obras y proyectos en marcha y del rol que cumple la cultura como elemento central de la identidad local. “Queremos un Acebal que siga creciendo, pero sin perder aquello que nos identifica como comunidad”, sostuvo.

La mandataria remarcó que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer el vínculo con los vecinos y recuperar espacios de participación. “Somos un pueblo con una enorme riqueza institucional y cultural. Queremos acompañar a cada institución, trabajar en conjunto y que los vecinos vuelvan a sentir que la comuna es una puerta abierta”, señaló.

Uno de los ejes destacados por Lucci fue la fuerte impronta cultural que caracteriza históricamente a Acebal, reconocida oficialmente como Capital Santafesina de la Poesía. En ese sentido, recordó que este año se cumplen cuatro décadas de aquella declaración y afirmó que la gestión trabaja para sostener y ampliar las actividades culturales destinadas a todas las generaciones. “Tenemos la responsabilidad de preservar nuestra historia y al mismo tiempo acercar la cultura a los jóvenes. La cultura forma parte de la identidad de Acebal y queremos seguir fortaleciéndola”, afirmó.

Entre las iniciativas culturales mencionó la continuidad de actividades tradicionales como la Fiesta de la Poesía, los carnavales, el ciclo audiovisual “Corto 72 Horas” y la recuperación y puesta en valor de distintos espacios públicos vinculados al patrimonio local, entre ellos la emblemática Plaza de los Poetas.

El éxito de “Coplas de la Orilla”

La reciente edición del Festival “Coplas de la Orilla” ocupó un lugar central durante la entrevista. Organizado por Walter Almará y con el auspicio y apoyo integral del municipio, el tradicional encuentro volvió a convocar a una multitud en el gimnasio del Club Atlético Acebal, donde miles de personas acompañaron la programación artística desde las 18 hasta la madrugada. “Fue una verdadera fiesta del pueblo. Nos emocionó ver a familias, jóvenes y adultos compartiendo una misma celebración”, expresó Lucci.

Sobre el escenario se presentaron figuras de primer nivel como Cuti y Roberto Carabajal y Marcelo Toledo, junto a artistas locales como Las Voces de Acebal, Blas García, Nazarena Segovia y Anabella Palacios.

Para la jefa comunal, uno de los aspectos más valiosos del festival fue justamente la posibilidad de brindar espacios a los artistas locales. “Queremos que nuestros artistas tengan protagonismo, porque son parte de nuestra identidad y merecen ser reconocidos por su propia comunidad”, remarcó.

La edición también contó con la participación de ballets y grupos de danza de Acebal, Rosario y una delegación llegada desde Moreno, Buenos Aires, consolidando al encuentro como un espacio de integración cultural regional.

Instituciones y comunidad

Otro aspecto destacado fue la participación activa de las instituciones locales. El servicio de buffet estuvo a cargo del Samco local, mientras que numerosos emprendedores y productores formaron parte de una feria especialmente organizada para la ocasión. “La respuesta de las instituciones y de los emprendedores fue extraordinaria.

Ese trabajo conjunto es el camino que queremos profundizar porque fortalece el entramado social y genera oportunidades para todos”, destacó la presidenta comunal. La conducción del festival estuvo a cargo de Pedro Robledo, y la locutora local Verónica Raggio.

El legado de Roque Nosetto

El nombre del festival remite al célebre rasguido doble “Coplas de la Orilla”, inspirado en textos del poeta y educador Roque Nosetto, figura fundamental en la historia cultural de Acebal.

Nacido en Serodino en 1922, Nosetto llegó a la localidad en 1953 para desempeñarse como director de la Escuela Primaria Nº 74 “María Saa de Acebal”. Fue además fundador del entonces Instituto Secundario Juan D. Perón, actual Escuela Secundaria Nº 412 “Mariano Moreno”, secretario de Cultura comunal y creador de la Asociación de Arte y Cultura.

También impulsó, junto a la comuna, la creación de la Plaza de los Poetas “José Pedroni”, uno de los espacios más representativos de la localidad.

Autor de numerosos cuentos y poesías infantiles, colaboró además con la revista Anteojito y con el diario La Capital, entre otros medios periodísticos del país y del exterior.

Gestión y futuro

En materia de gestión, Lucci señaló que entre las prioridades de la administración se encuentran la reactivación de 30 viviendas, el acompañamiento al sector productivo, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de las políticas destinadas a la juventud.

“Queremos un Estado presente, eficiente y cercano, que acompañe a cada vecino y que trabaje pensando en el futuro de Acebal”, afirmó.

Fundada en 1890 por Amador Acebal y reconocida también como Capital Nacional del Calzado, la localidad supo albergar más de treinta fábricas vinculadas a esa actividad, configurando un perfil productivo que aún hoy forma parte de su identidad.

“El desafío es crecer, generar oportunidades y seguir posicionando a Acebal en la región, pero sin resignar aquello que nos hace únicos como comunidad”, concluyó la presidenta comunal.

Noticias relacionadas
El mes de la bandera en San Lorenzo

Casi mil alumnos de San Lorenzo prometieron lealtad a la bandera en el Campo de la Gloria

Una de las víctimas quedó internada en el Centenario tras el vuelo desde Casilda.

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

El coche quedó tumbado en la primera curva de la salida desde Casilda.

Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas

Si bien el encendido del fuego para los participantes del concurso comenzará a las 7, las actividades abiertas al público darán inicio a partir de las 10.

Ybarlucea celebrará el 9 de Julio con su tradicional Concurso de Asado a la Estaca

Ver comentarios

Las más leídas

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Lo último

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia

Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Se estima que nueve mil personas hacen entregas a domicilio en moto o bicicleta. Cómo impacta su presencia en la trama urbana

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Por Alicia Salinas
Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina
Mundial 2026

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia
La ciudad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

Ovación
El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

Newells: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

Newell's: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Policiales
Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

La Ciudad
Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia
La ciudad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones suspendidas en el cielo de Rosario

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones suspendidas en el cielo de Rosario

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
Información General

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
La Región

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?