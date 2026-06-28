"Queremos un Acebal que crezca, sin perder la identidad que nos distingue"

La presidenta comunal, Laura Lucci, repasó los principales desafíos de la gestión, destacó la reactivación cultural y puso en valor el éxito del festival “Coplas de la Orilla”

La edición del festival "Coplas de la Orilla" contó con la participación de ballets y grupos de danza de Acebal, Rosario y una delegación llegada desde Moreno, Buenos Aires, consolidando al encuentro como un espacio de integración cultural regional.

Apenas a 51 kilómetros del centro de la ciudad de Rosario, Acebal busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción, la cultura y el trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones . Así lo expresó la presidenta comunal Laura “Lala” Lucci en un repaso de los primeros meses de gestión, las obras y proyectos en marcha y del rol que cumple la cultura como elemento central de la identidad local. “Queremos un Acebal que siga creciendo, pero sin perder aquello que nos identifica como comunidad”, sostuvo.

La mandataria remarcó que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer el vínculo con los vecinos y recuperar espacios de participación . “Somos un pueblo con una enorme riqueza institucional y cultural. Queremos acompañar a cada institución, trabajar en conjunto y que los vecinos vuelvan a sentir que la comuna es una puerta abierta”, señaló.

Uno de los ejes destacados por Lucci fue la fuerte impronta cultural que caracteriza históricamente a Acebal, reconocida oficialmente como Capital Santafesina de la Poesía . En ese sentido, recordó que este año se cumplen cuatro décadas de aquella declaración y afirmó que la gestión trabaja para sostener y ampliar las actividades culturales destinadas a todas las generaciones. “Tenemos la responsabilidad de preservar nuestra historia y al mismo tiempo acercar la cultura a los jóvenes. La cultura forma parte de la identidad de Acebal y queremos seguir fortaleciéndola”, afirmó.

Entre las iniciativas culturales mencionó la continuidad de actividades tradicionales como la Fiesta de la Poesía, los carnavales, el ciclo audiovisual “Corto 72 Horas” y la recuperación y puesta en valor de distintos espacios públicos vinculados al patrimonio local, entre ellos la emblemática Plaza de los Poetas.

El éxito de “Coplas de la Orilla”

La reciente edición del Festival “Coplas de la Orilla” ocupó un lugar central durante la entrevista. Organizado por Walter Almará y con el auspicio y apoyo integral del municipio, el tradicional encuentro volvió a convocar a una multitud en el gimnasio del Club Atlético Acebal, donde miles de personas acompañaron la programación artística desde las 18 hasta la madrugada. “Fue una verdadera fiesta del pueblo. Nos emocionó ver a familias, jóvenes y adultos compartiendo una misma celebración”, expresó Lucci.

Sobre el escenario se presentaron figuras de primer nivel como Cuti y Roberto Carabajal y Marcelo Toledo, junto a artistas locales como Las Voces de Acebal, Blas García, Nazarena Segovia y Anabella Palacios.

Para la jefa comunal, uno de los aspectos más valiosos del festival fue justamente la posibilidad de brindar espacios a los artistas locales. “Queremos que nuestros artistas tengan protagonismo, porque son parte de nuestra identidad y merecen ser reconocidos por su propia comunidad”, remarcó.

La edición también contó con la participación de ballets y grupos de danza de Acebal, Rosario y una delegación llegada desde Moreno, Buenos Aires, consolidando al encuentro como un espacio de integración cultural regional.

Instituciones y comunidad

Otro aspecto destacado fue la participación activa de las instituciones locales. El servicio de buffet estuvo a cargo del Samco local, mientras que numerosos emprendedores y productores formaron parte de una feria especialmente organizada para la ocasión. “La respuesta de las instituciones y de los emprendedores fue extraordinaria.

Ese trabajo conjunto es el camino que queremos profundizar porque fortalece el entramado social y genera oportunidades para todos”, destacó la presidenta comunal. La conducción del festival estuvo a cargo de Pedro Robledo, y la locutora local Verónica Raggio.

El legado de Roque Nosetto

El nombre del festival remite al célebre rasguido doble “Coplas de la Orilla”, inspirado en textos del poeta y educador Roque Nosetto, figura fundamental en la historia cultural de Acebal.

Nacido en Serodino en 1922, Nosetto llegó a la localidad en 1953 para desempeñarse como director de la Escuela Primaria Nº 74 “María Saa de Acebal”. Fue además fundador del entonces Instituto Secundario Juan D. Perón, actual Escuela Secundaria Nº 412 “Mariano Moreno”, secretario de Cultura comunal y creador de la Asociación de Arte y Cultura.

También impulsó, junto a la comuna, la creación de la Plaza de los Poetas “José Pedroni”, uno de los espacios más representativos de la localidad.

Autor de numerosos cuentos y poesías infantiles, colaboró además con la revista Anteojito y con el diario La Capital, entre otros medios periodísticos del país y del exterior.

Gestión y futuro

En materia de gestión, Lucci señaló que entre las prioridades de la administración se encuentran la reactivación de 30 viviendas, el acompañamiento al sector productivo, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de las políticas destinadas a la juventud.

“Queremos un Estado presente, eficiente y cercano, que acompañe a cada vecino y que trabaje pensando en el futuro de Acebal”, afirmó.

Fundada en 1890 por Amador Acebal y reconocida también como Capital Nacional del Calzado, la localidad supo albergar más de treinta fábricas vinculadas a esa actividad, configurando un perfil productivo que aún hoy forma parte de su identidad.

“El desafío es crecer, generar oportunidades y seguir posicionando a Acebal en la región, pero sin resignar aquello que nos hace únicos como comunidad”, concluyó la presidenta comunal.