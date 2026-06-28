Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Es la carrera más importante de Rosario. Los primeros corredores ya están llegando a la meta

Unos cinco mil corredores participan este año de la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, una referencia del running a nivel nacional. Tiene identidad propia. Este domingo, a las 8, el Monumento a la Bandera fue escenario de la largada. A media mañana, la lluvia se coló en la carrera, justo cuando los primeros atletas comenzaban a cruzar la meta.

Según el registro de los organizadores, los corredores anotados en los 42 kilómetros fueron 2 mil, mientras que otros tres mil se inscribieron para participar de la prueba integrativa de 10 kilómetros . En esa multitud hay representantes de Estados Unidos, Suecia, Rusia, Letonia, Francia, Italia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

El recorrido pasa por el Parque España, desviará por bulevar Oroño hacia el parque Independencia, bordeará el estadio Marcelo Bielsa para luego retomar por Pellegrini hacia el río, transitar el Parque Urquiza y nuevamente hacia el Monumento. Eso para los primeros 21 kilómetros.

La segunda mitad transcurre en la zona norte de la ciudad. Los atletas van por la avenida de la Costa hasta bulevar Avellaneda para tomar dirección a la rambla, previo paso por el Gigante de Arroyito y el Parque Alem. En avenida Puccio y con el majestuoso Paraná de escenografía natural, pegan la vuelta por el mismo trayecto, con un desvío en el Parque Scalabrini Ortiz y ya, ahora sí, rumbo a la bandera de llegada en el Monumento.

Habrá otro gran atractivo es la presencia de los últimos representantes nacionales en maratón masculina en Juegos Olímpicos, ambos en Tokio 2020. Uno es el chubutense Joaquín Arbe, actual récord argentino de maratón con una marca de 2h9m36s conseguida en Valencia en 2021. El otro es Eulalio “Coco” Muñoz, que finalizó 31° en Tokio, mejor marca histórica olímpica para un argentino.

Rosario también cuenta con un referente propio: Daniel Penta, dueño del récord rosarino de maratón con 2h23m8s, logrado en La Pampa en 2023. Y no faltará Edgar Moreno, quien registra asistencia perfecta en los 24 años de esta carrera.