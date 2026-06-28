Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

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Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
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Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
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Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino
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Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
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Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba
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Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
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Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"
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VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
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Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
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Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
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Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada
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Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
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Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
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Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo
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Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate
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Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
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Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
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Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
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Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
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¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?