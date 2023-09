Jefes comunales responsabilizan a la Justicia por la "puerta giratoria" que facilita la inseguridad

También harán planteos al Ministerio de Justicia así como a la cartera de Seguridad, particularmente con la vista puesta en la asignación de más patrulleros y personal policial para prevenir el delito, una necesidad de larga data.

"Estamos preocupados por la seguridad y la idea fue juntarnos para evaluar situaciones que venimos teniendo en cada una de las comunidades de esta región a fin de elaborar un petitorio para que nos escuchen y tengamos respuestas", explicó el jefe comunal de Pujato, Daniel Quacquarini.

Al respecto, destacó que los requerimientos a la justicia apuntan a que haya "celeridad en los allanamientos por hechos delictivos, unificación de criterio de los fiscales de Casilda y acompañamiento al trabajo que se hace en cada una de las localidades para mejorar la seguridad". "No puede ser _añadió_ que las personas que cometen delitos entren por una puerta y a las pocos horas estén en su casa tomando mate, mientras los presidentes comunales estamos trabajando en aportar imágenes registradas por cámaras de seguridad para contribuir al esclarecimiento de ilícitos que suceden en nuestras localidades".

Y en esa misma línea, Quacquarini dijo que "es el mundo del revés, quienes tendrían que estar detrás de las rejas son los que están sueltos y lo que tendríamos que estar descansando somos los que estamos preocupados y trabajando para ayudar en temas que son de competencia judicial, pero la sociedad, al ver que no se resuelven, termina por pedirnos respuestas y explicaciones a nosotros".

"Este _amplió_ es un tema que tenemos que charlar con Baclini y los fiscales de Casilda de quienes también necesitamos una mayor devolución cuando lo consultamos sobre su trabajo en diferentes causas y no obtenemos respuestas que, en realidad, espera la sociedad".

Asimismo, aclaró que "no se trata de críticas sino de buscar que las cosas mejoren", para luego resaltar la importancia de la convocatoria al sostener: "Haberla hecho un mes después de las elecciones no es un dato menor, porque revela la voluntad colectiva de que algo tan serio, como es la seguridad, no se transforme en una cuestión política".

Mirada integral

No menos contundente fue su par de Los Molinos, Jorge Paladini, quien sostuvo que "a esta situación hay que darle una mirada integral y avanzar en tal sentido para que los fiscales atiendan la demanda, no solamente de parte nuestra como representantes de cada uno de los distritos, sino también de la sociedad en su conjunto para que empiece a tener respuesta".

"Lamentablemente la justicia está siendo un poco laxa", opinó el mandatario molinense y, al mismo tiempo, resaltó que los reclamos "hacen hincapié en lo que nos está sucediendo con la expectativa de encontrar soluciones, porque queremos recuperar la paz en los pueblos como estábamos acostumbrados anteriormente".

Esfuerzos sin sentido

Por su parte, el jefe comunal de Bigand, Alejandro Ruggeri, apuntó contra la "lentitud" de la justicia. Sostuvo que "muchos veces el vecino logra investigar antes que la justicia y, realmente, no tiene que ser así", y afirmó que "los presidentes comunales estamos poniendo todas las herramientas como guardia urbana con inspectores recorriendo las calles o cámaras de seguridad, pero si detrás de esa inversión no hay un apoyo de Fiscalía y de los jueces para tomar medidas ejemplificadoras, no tiene ningún sentido". "Hoy por hoy _evaluó_ hay una puerta giratoria que no tiene que existir más. Los que tendrían que estar preocupados son quienes delinquen y no la gente que se levanta todos los días para trabajar y quiere vivir tranquila".

"Vamos _concluyó_ a seguir trabajando en conjunto a través de este tipo de reuniones que son históricas, porque nunca antes se había dado en la región. Este fue el primer paso y ya programamos encuentros en otras localidades para hacer un seguimiento y evaluar si hay cambios".

Del encuentro también participaron, entre otros, representantes de Villa Mugueta, Chabás, Sanford, Arteaga y Casilda.