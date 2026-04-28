Baigorria, Funes y Villa Gobernador Gálvez conformarán la primera etapa del regreso del tren de pasajeros

El gobierno de Santa Fe presentó el proyecto de movilidad metropolitana que conectará a las ciudades con Rosario y la región a través de una red ferroviaria de cercanía

En un paso decisivo para mejorar la conectividad y el transporte público de los pueblos y ciudades del gran Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la puesta en marcha de un sistema de movilidad metropolitano que tendrá al área metropolitana como protagonista de su fase inicial.

El proyecto, presentado por el equipo de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla en su primera etapa un trazado de 59 kilómetros que integrará de forma estratégica a Granadero Baigorria junto con Pérez, Funes y Villa Gobernador Gálvez . Este eje ferroviario permitirá que los vecinos de las mencionadas localidades cuenten con una alternativa de transporte rápida, segura y sustentable para trasladarse hacia Rosario y otras localidades vecinas.

La presentación técnica estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, quienes destacaron que el tren urbano será el eje central de este nuevo esquema de movilidad.

La fase N°1 incluye de forma directa a Granadero Baigorria, permitiendo una conexión fluida de norte a sur y de este a oeste en el Gran Rosario.

En segunda instancia el proyecto prevé una expansión futura hasta alcanzar los 120 kilómetros de red, sumando a localidades como Roldán, Arroyo Seco y Timbúes.

Desde la Municipalidad de Granadero Baigorria consideraron que "la vuelta del tren de cercanía representa una respuesta concreta a la creciente demanda de conectividad derivada de la expansión urbana".

Del encuentro participaron representantes del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), reforzando el compromiso de trabajo conjunto entre el municipio baigorriense y la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Con este anuncio, el tren vuelve a estar en la agenda pública como una solución moderna para el transporte masivo de pasajeros, devolviéndole a nuestra región un servicio vital para el desarrollo productivo y social.

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