Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Las propuestas impulsadas por la senadora provincial Leticia Di Gregorio junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López continúan ampliándose en distintas localidades del departamento

Actualmente se encuentra en su etapa final el curso de mozo y atención al público, mientras que continúan abiertas las inscripciones para la capacitación en reparación de lavarropas.

Los cursos de oficios gratuitos impulsados por la senadora provincial Leticia Di Gregorio junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López continúan dictándose en distintas localidades del departamento General López con propuestas orientadas a mejorar las oportunidades de formación y empleo .

Durante este año concluyeron las capacitaciones en peluquería y colorimetría femenina, plomería y construcción en seco nivel 1, tres de las alternativas que formaron parte de la agenda de formación impulsada en la región.

Este sábado se realizó la entrega de diplomas a quienes completaron estos trayectos formativos . Durante la ceremonia también fueron reconocidos los diez mejores promedios de cada uno de los cursos . “Son capacitaciones pensadas a partir de las necesidades que encontramos en cada localidad. Buscamos que quienes participan puedan aprender un oficio y contar con herramientas para comenzar a trabajar, mejorar sus ingresos o desarrollar una actividad propia”, señaló Di Gregorio.

La legisladora destacó que la demanda de este tipo de propuestas se mantiene constante y responde a una necesidad concreta de quienes buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer emprendimientos ya existentes. Sostuvo que la formación en oficios representa una herramienta clave para ampliar posibilidades de desarrollo personal y económico.

Otras formaciones en el departamento General López

Actualmente se encuentra en su etapa final el curso de mozo y atención al público, mientras que continúan abiertas las inscripciones para la capacitación en reparación de lavarropas. Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de septiembre y el cursado comenzará un día después.

“Cuando hablamos con la gente aparece con mucha fuerza la necesidad de acceder a propuestas gratuitas, cercanas y vinculadas con trabajos concretos. Por eso mantenemos una agenda de formación que recorre el departamento y suma nuevas alternativas durante todo el año”, explicó la senadora.

La programación prevé además la realización de los cursos de gomería y construcción en seco nivel 2. Esta última propuesta estará destinada a quienes ya completaron la etapa inicial y deseen profundizar los conocimientos adquiridos para ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Posibilidad laboral

Los cursantes de mozo y atención al público, reparación de lavarropas, gomería y construcción en seco nivel 2 recibirán sus certificados hacia fin de año durante una segunda entrega que reunirá a los alumnos que completaron las distintas instancias de capacitación. “Un curso no termina con la última clase ni con la entrega del diploma. Lo importante es que ese conocimiento pueda transformarse en trabajo y en una nueva posibilidad para cada familia”, concluyó Di Gregorio.

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