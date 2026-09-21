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Abren convocatoria para instalar proyectos de economía circular en Venado Tuerto

El objetivo es reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final, generar empleo verde y agregar valor a los materiales recuperados en la ciudad

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

21 de septiembre 2026 · 14:35hs
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Se tendrá en cuenta el impacto ambiental

Se tendrá en cuenta el impacto ambiental, la viabilidad técnica y económica, la innovación, la generación de empleo y la capacidad para utilizar materiales recuperados por el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
Listos para la venta. El reciclado no sólo alivia un problema ambiental

Listos para la venta. El reciclado no sólo alivia un problema ambiental, sino que traería un beneficio económico.
El basural a cielo abierto de Venado Tuerto está siendo saneado dentro del programa Objetivo cierre del basural.

El basural a cielo abierto de Venado Tuerto está siendo saneado dentro del programa "Objetivo cierre del basural".
Reciclado. La remediación ambiental es una importante actividad.

Reciclado. La remediación ambiental es una importante actividad.

En un nuevo impulso para reducir la producción de residuos, dentro de una política sostenida que busca la eliminación total del basural a cielo abierto, la Municipalidad de Venado Tuerto abrió la convocatoria para instalar emprendimientos de reciclaje, reutilización y transformación de residuos en el Hub de Economía Circular, un espacio donde funcionarán distintos proyectos dedicados a recuperar materiales y convertirlos en nuevos insumos o productos.

La propuesta está dirigida a personas, cooperativas, asociaciones civiles, Pymes y sociedades comerciales. Su objetivo es reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final, generar empleo verde y agregar valor a los materiales recuperados en la ciudad.

Parcelas para desarrollar los proyectos

Los emprendimientos seleccionados podrán instalarse en parcelas de 800 metros cuadrados, que dispondrán inicialmente de acceso vehicular, báscula, seguridad perimetral y energía eléctrica para el inicio del proyecto.

Posteriormente, cada iniciativa deberá gestionar su propia red y medidor de energía, además del acceso al servicio de agua de acuerdo con las necesidades de la actividad.

Podrán presentarse iniciativas relacionadas con el aprovechamiento de plásticos, vidrio, neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, metales, textiles, papel, cartón y residuos orgánicos, entre otros materiales.

Propuestas de economía circular

Cada proyecto deberá presentar información técnica, ambiental, económica y social. También tendrá que detallar la inversión prevista, el proceso productivo, la maquinaria requerida, los materiales necesarios y la cantidad estimada de puestos de trabajo que generará.

Las propuestas serán evaluadas sobre un total de 100 puntos. Se tendrá en cuenta el impacto ambiental, la viabilidad técnica y económica, la innovación, la generación de empleo y la capacidad para utilizar materiales recuperados por el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Tendrán prioridad los proyectos que utilicen residuos con baja salida comercial o que actualmente resulten difíciles de aprovechar, incorporen recuperadores urbanos, generen puestos de trabajo y agreguen valor en Venado Tuerto y la región.

Comercialización de los materiales

Los materiales separados en la Planta de Tratamiento de Residuos serán administrados por el Consorcio GIRSU 5J y se comercializarán mediante subastas electrónicas.

La instalación de un proyecto en este espacio no implicará la entrega gratuita de materiales. Sin embargo, los emprendimientos radicados allí tendrán prioridad de compra bajo las condiciones establecidas.

Según el cronograma tentativo, se podrán realizar consultas hasta el 16 de octubre y presentar proyectos hasta el 30 de octubre. La evaluación se desarrollará durante noviembre y el inicio formal de las actividades está previsto para el 5 de abril de 2027.

Para más información contactarse a [email protected], [email protected], o a la Planta de Tratamiento al 3462310357.

>>Leer más: Objetivo cierre del basural: Venado Tuerto suma otro día a la recolección diferenciada de residuos

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