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El Museo Municipal Malatesta de Villa Gobernador Gálvez celebró 40 años conservando la historia local

Es un espacio de puertas abiertas que trabaja en el fortalecimiento de la identidad villagalvense y recibe a diario a vecinos e instituciones

4 de septiembre 2026 · 17:05hs
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Además de su sede principal en la avenida Juan Domingo Perón

Además de su sede principal en la avenida Juan Domingo Perón, el Museo Municipal Malatesta cuenta con una Sala de Artes y Conferencias que funciona en la calle Juan B. Justo 1920.

El 30 de agosto, el Museo Municipal Malatesta de Villa Gobernador Gálvez cumplió 40 años desde su fundación, y en ese marco realizó una celebración reconociendo a la primera comisión de la asociación civil Amigos del Museo.

La institución lleva cuatro décadas dedicadas a conservar documentos, objetos y testimonios que son testigos de la memoria y la identidad de Villa Gobernador Gálvez. En sus salas el museo conserva restos fósiles, archivos históricos, una hemeroteca de la guerra de Malvinas y elementos propios del patrimonio local.

Con respecto al tema, Luis Sánchez, presidente de la Asociación Amigos del Museo expresó: “Hace 40 años que trabajo en este museo desde la asociación, tengo el orgullo de haber sido uno de sus fundadores. Gracias al doctor Malatesta aprendimos que rescatar la identidad y la cultura de una ciudad es fundamental para que el vecino se identifique”.

Para finalizar afregó que “cada pieza preservada, cada documento conservado y cada testimonio reunido contribuyen a reconstruir distintos momentos de la vida social, cultural e institucional de Villa Gobernador Gálvez”.

El Museo Municipal Dr. Raúl Malatesta se transformó en un espacio destinado a custodiar materiales y elementos que permiten mantener vivo el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes fueron parte de la construcción histórica de la ciudad.

Museo de puertas abiertas

El Museo Municipal Malatesta recibe diariamente a vecinos que se acercan a conocer parte de la historia de Villa Gobernador Gálvez. El mismo está ubicado en avenida Juan Domingo Perón 1710, y el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 14 a 18, con entrada libre y gratuita.

También, el museo recibe a diferentes instituciones, como escuelas que lo visitan en el marco del “Circuito Educativo” impulsado por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, que tiene como fin dar a conocer a estudiantes de 4° grado lugares emblemáticos de la ciudad, como el Concejo Deliberante, el cuartel de Bomberos Voluntarios y el edificio municipal de calle Mosconi, recibidos directamente por el intendente Alberto Ricci.

Asimismo, en el marco del proyecto “Concejales por un día” que lleva adelante el órgano legislativo local, estudiantes secundarios visitan también las instalaciones del Museo Malatesta.

Sala de artes y conferencias

Además de su sede principal en la avenida Juan Domingo Perón, el Museo Municipal Malatesta cuenta con una Sala de Artes y Conferencias que funciona en la calle Juan B. Justo 1920, donde periódicamente se llevan adelante exposiciones, presentaciones de libros, muestras fotográficas y disertaciones.

>>Leer más: Construirán en Villa Gobernador Gálvez un nuevo Centro de Monitoreo con tecnología de punta

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