Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán Los aportes fueron canalizados a través de programas como el Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas y el Fondo Provincial de Educación Técnica 10 de septiembre 2026 · 10:46hs

Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación, ampliar las herramientas disponibles para los estudiantes y acompañar el crecimiento de las instituciones educativas de la ciudad”.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, destinó recursos económicos por más de 45 millones de pesos a dos escuelas de Roldán, con el objetivo de fortalecer su equipamiento y mejorar la infraestructura de los establecimientos.

A la Escuela Técnica Nº 643 “Granaderos de San Lorenzo”, se asignaron aportes provenientes del Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), que serán destinados a la adquisición de dos tornos paralelos monopolea.

En tanto, a la Escuela N° 6408 "Pedro Durst”, fue asignado un Fondo para la Atención de las Necesidades Inmediatas (Fani), para la reparación de techos y de la cubierta de tejas.

Entrega de 45 millones Los aportes fueron entregados por el intendente Daniel Escalante; la diputada provincial, Silvana Di Stefano; la secretaria provincial de Gestión y Recursos, Florencia González, y el director Provincial de Prácticas Educativas, Santiago Rosenzvaig, entre otros.

Tras la recorrida, Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación, ampliar las herramientas disponibles para los estudiantes y acompañar el crecimiento de las instituciones educativas de la ciudad”. >>Leer más: Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026