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Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Los aportes fueron canalizados a través de programas como el Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas y el Fondo Provincial de Educación Técnica

10 de septiembre 2026 · 10:46hs
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Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación

Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación, ampliar las herramientas disponibles para los estudiantes y acompañar el crecimiento de las instituciones educativas de la ciudad”.
Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, destinó recursos económicos por más de 45 millones de pesos a dos escuelas de Roldán, con el objetivo de fortalecer su equipamiento y mejorar la infraestructura de los establecimientos.

A la Escuela Técnica Nº 643 “Granaderos de San Lorenzo”, se asignaron aportes provenientes del Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), que serán destinados a la adquisición de dos tornos paralelos monopolea.

En tanto, a la Escuela N° 6408 "Pedro Durst”, fue asignado un Fondo para la Atención de las Necesidades Inmediatas (Fani), para la reparación de techos y de la cubierta de tejas.

Entrega de 45 millones

Los aportes fueron entregados por el intendente Daniel Escalante; la diputada provincial, Silvana Di Stefano; la secretaria provincial de Gestión y Recursos, Florencia González, y el director Provincial de Prácticas Educativas, Santiago Rosenzvaig, entre otros.

Tras la recorrida, Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación, ampliar las herramientas disponibles para los estudiantes y acompañar el crecimiento de las instituciones educativas de la ciudad”.

>>Leer más: Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

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