Incorporan juegos inclusivos en espacios públicos del departamento General López

La iniciativa surgida, desde la Legislatura, apunta a garantizar el derecho al esparcimiento y al uso del espacio público

Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”.

El programa “Jugando juntos: que nadie se quede afuera” continúa ampliándose en el departamento General López , con la instalación de equipamiento accesible en plazas y parques de distintas localidades, con el objetivo de fortalecer espacios públicos inclusivos y garantizar el derecho al juego para todos los chicos , sin distinciones.

En ese marco, la senadora provincial Leticia Di Gregorio impulsa la implementación del programa , que ya permitió la instalación de juegos inclusivos en Amenábar, Carreras, Chapuy, Chovet, Elortondo, Hughes, Lazzarino, Maggiolo, Miguel Torres, Murphy, San Eduardo, Sancti Spíritu y Wheelwright, alcanzando a una amplia porción del territorio. Además, ya se confirmó que Santa Isabel será la próxima localidad en incorporarse a la propuesta .

El proyecto forma parte de una estrategia que apunta a que cada localidad cuente, al menos, con un espacio público accesible. Para ello, se promueve la incorporación de equipamiento inclusivo en plazas y parques, priorizando aquellos lugares donde se detectan mayores dificultades de accesibilidad.

Desde el equipo que lleva adelante la iniciativa explicaron que el programa se desarrolla en articulación con los gobiernos locales y que cada intervención es acompañada por el Vivero Departamental , que aporta árboles y plantas para mejorar el entorno de los espacios intervenidos, integrando también una mirada ambiental.

Espacios públicos accesibles

Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”, y señaló que esta política se inscribe en una línea de acción sostenida vinculada al uso del espacio público y al derecho al juego.

juegos 2

“Estamos convencidos de que el derecho a jugar y a compartir el espacio público debe estar garantizado para todos los chicos, sin importar sus limitaciones”, sostuvo la legisladora.

De cara a los próximos meses, se anticipó que se avanzará con una nueva tanda de juegos para seguir sumando localidades y consolidar esta política en todo el departamento. “Tomar este proyecto destinado a los niños es un paso muy importante para fomentar la inclusión y avanzar hacia una sociedad más justa”, concluyó.

>>Leer más: Pusieron en marcha el programa provincial "Tu Casa, Tuya" en el departamento General López