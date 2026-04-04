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Incorporan juegos inclusivos en espacios públicos del departamento General López

La iniciativa surgida, desde la Legislatura, apunta a garantizar el derecho al esparcimiento y al uso del espacio público

4 de abril 2026 · 16:00hs
Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”.

Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”.
Incorporan juegos inclusivos en espacios públicos del departamento General López

Incorporan juegos inclusivos en espacios públicos del departamento General López

El programa “Jugando juntos: que nadie se quede afuera” continúa ampliándose en el departamento General López, con la instalación de equipamiento accesible en plazas y parques de distintas localidades, con el objetivo de fortalecer espacios públicos inclusivos y garantizar el derecho al juego para todos los chicos, sin distinciones.

En ese marco, la senadora provincial Leticia Di Gregorio impulsa la implementación del programa, que ya permitió la instalación de juegos inclusivos en Amenábar, Carreras, Chapuy, Chovet, Elortondo, Hughes, Lazzarino, Maggiolo, Miguel Torres, Murphy, San Eduardo, Sancti Spíritu y Wheelwright, alcanzando a una amplia porción del territorio. Además, ya se confirmó que Santa Isabel será la próxima localidad en incorporarse a la propuesta.

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El proyecto forma parte de una estrategia que apunta a que cada localidad cuente, al menos, con un espacio público accesible. Para ello, se promueve la incorporación de equipamiento inclusivo en plazas y parques, priorizando aquellos lugares donde se detectan mayores dificultades de accesibilidad.

Desde el equipo que lleva adelante la iniciativa explicaron que el programa se desarrolla en articulación con los gobiernos locales y que cada intervención es acompañada por el Vivero Departamental, que aporta árboles y plantas para mejorar el entorno de los espacios intervenidos, integrando también una mirada ambiental.

Espacios públicos accesibles

Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”, y señaló que esta política se inscribe en una línea de acción sostenida vinculada al uso del espacio público y al derecho al juego.

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“Estamos convencidos de que el derecho a jugar y a compartir el espacio público debe estar garantizado para todos los chicos, sin importar sus limitaciones”, sostuvo la legisladora.

De cara a los próximos meses, se anticipó que se avanzará con una nueva tanda de juegos para seguir sumando localidades y consolidar esta política en todo el departamento. “Tomar este proyecto destinado a los niños es un paso muy importante para fomentar la inclusión y avanzar hacia una sociedad más justa”, concluyó.

>>Leer más: Pusieron en marcha el programa provincial "Tu Casa, Tuya" en el departamento General López

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