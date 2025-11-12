Inauguraron el mural que pintaron estudiantes en plazoleta Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez

La pintada colectiva del mural en la plazoleta Jorge Lavezzi quedó oficialmente inaugurada como parte del proceso de puesta en valor que viene llevando adelante la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. El espacio, ubicado en la intersección de Av. Soldado Aguirre y Filippini, fue intervenido con juegos, luminarias, veredas y arbolado, y ahora suma una obra artística realizada por estudiantes de la escuela N° 1281 “Cecilia Grierson”.

El intendente, Alberto Ricci, celebró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto : “Como venimos haciendo en distintos puntos de la ciudad, transformamos esta plazoleta en un lugar donde pueden disfrutar las familias y los chicos del barrio. Además de la infraestructura que se hizo acá, en los últimos días plantamos árboles y pintamos este hermoso mural junto a los chicos de séptimo grado de la escuela Cecilia Grierson, que queda a media cuadra de este espacio público”.

Ricci también valoró el compromiso de los estudiantes y reforzó: “Estoy muy orgulloso de la vocación de estos chicos de querer transformar este espacio, alentando a la participación. Invito a las escuelas a que tengan estas iniciativas, que los vamos a acompañar. También quiero felicitar a Mónica Casanoves, profesora de actividades Plásticas de la escuela, y a Nerina Acurso, docente de Arte de los talleres municipales, por llevar adelante el proyecto”.

En cuanto a las mejoras realizadas, el intendente recordó que se construyeron veredas, se repararon mástiles, se colocaron luminarias y se instalaron juegos para que las familias puedan disfrutar del lugar.

Villa Gobernador Gálvez - mural 4

El arte como herramienta

El mural fue diseñado y supervisado por las artistas plásticas Mónica Casanoves, docente del establecimiento educativo, y Nerina Acurso, profesora del taller municipal de Arte. Guiados por ellas, los alumnos y alumnas de 7° grado presentaron dibujos sobre lo que representa su ciudad, su cultura y su identidad. La lluvia de ideas disparó temáticas como la flora y fauna regional, lo autóctono, la historia local y la convivencia.

Violeta, una de las estudiantes, compartió su experiencia: “Vengo a compartir lo que hicimos junto a todos mis compañeros. Fue algo muy divertido y compartimos lindos momentos. Entre todos pudimos pintar muchas cosas como la flora y fauna de la región, un atardecer, la bandera, personas tomando mates, la escuela. Cada vez que pasemos vamos a recordar que lo hicimos nosotros”.

Villa Gobernador Gálvez - mural 2

La plaza cobró vida

Por su parte, otro estudiante, Santino, valoró el impacto de la transformación y sostuvo que “esta plaza estaba vacía y ahora cobró vida. Ahora hay árboles, el mural, juegos y luces. Este mural trata de lo que es fundamental en la Argentina y en Villa Gobernador Gálvez. Lo hicimos en las horas de Actividades Plásticas junto a todos los séptimos grados, y nos llevó varias semanas”.

