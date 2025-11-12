Inauguraron el mural que pintaron estudiantes en plazoleta Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez
La obra fue pintada por alumnos de 7° grado de la escuela N° 1281 “Cecilia Grierson”, junto a docentes y artistas municipales
12 de noviembre 2025·13:00hs
La pintada colectiva del mural en la plazoleta Jorge Lavezzi quedó oficialmente inaugurada como parte del proceso de puesta en valor que viene llevando adelante la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. El espacio, ubicado en la intersección de Av. Soldado Aguirre y Filippini, fue intervenido con juegos, luminarias, veredas y arbolado, y ahora suma una obra artística realizada por estudiantes de la escuela N° 1281 “Cecilia Grierson”.
El intendente, Alberto Ricci, celebró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto: “Como venimos haciendo en distintos puntos de la ciudad, transformamos esta plazoleta en un lugar donde pueden disfrutar las familias y los chicos del barrio. Además de la infraestructura que se hizo acá, en los últimos días plantamos árboles y pintamos este hermoso mural junto a los chicos de séptimo grado de la escuela Cecilia Grierson, que queda a media cuadra de este espacio público”.
Los estudiantes y su compromiso
Ricci también valoró el compromiso de los estudiantes y reforzó: “Estoy muy orgulloso de la vocación de estos chicos de querer transformar este espacio, alentando a la participación. Invito a las escuelas a que tengan estas iniciativas, que los vamos a acompañar. También quiero felicitar a Mónica Casanoves, profesora de actividades Plásticas de la escuela, y a Nerina Acurso, docente de Arte de los talleres municipales, por llevar adelante el proyecto”.
En cuanto a las mejoras realizadas, el intendente recordó que se construyeron veredas, se repararon mástiles, se colocaron luminarias y se instalaron juegos para que las familias puedan disfrutar del lugar.
El arte como herramienta
El mural fue diseñado y supervisado por las artistas plásticas Mónica Casanoves, docente del establecimiento educativo, y Nerina Acurso, profesora del taller municipal de Arte. Guiados por ellas, los alumnos y alumnas de 7° grado presentaron dibujos sobre lo que representa su ciudad, su cultura y su identidad. La lluvia de ideas disparó temáticas como la flora y fauna regional, lo autóctono, la historia local y la convivencia.
Violeta, una de las estudiantes, compartió su experiencia: “Vengo a compartir lo que hicimos junto a todos mis compañeros. Fue algo muy divertido y compartimos lindos momentos. Entre todos pudimos pintar muchas cosas como la flora y fauna de la región, un atardecer, la bandera, personas tomando mates, la escuela. Cada vez que pasemos vamos a recordar que lo hicimos nosotros”.
La plaza cobró vida
Por su parte, otro estudiante, Santino, valoró el impacto de la transformación y sostuvo que “esta plaza estaba vacía y ahora cobró vida. Ahora hay árboles, el mural, juegos y luces. Este mural trata de lo que es fundamental en la Argentina y en Villa Gobernador Gálvez. Lo hicimos en las horas de Actividades Plásticas junto a todos los séptimos grados, y nos llevó varias semanas”.
Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.
