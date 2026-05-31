Natalia Valeri y la búsqueda de una localidad donde el respeto y el desarrollo vayan de la mano

La presidenta comunal de Bigand, Natalia Valeri, trazó un balance de sus primeros meses frente de gestión y adelantó sus planes para la agenda local

La gestión impulsa una mirada preventiva de la salud pública con campañas y controles, y aborda la histórica problemática de la calidad del agua.

En un repaso de sus primeros cinco meses frente al gobierno de Bigand , la presidenta comunal Natalia Valeri contó, durante una entrevista por LT8, los principales desafíos que encontró al asumir. En el análisis de su llegada al gobierno comunal, incluyó los aspectos principales del programa “Recuperemos Bigand” y adelantó los proyectos que impulsará para fortalecer la convivencia, la salud, la producción y el desarrollo integral de la localidad del departamento Caseros.

Con una trayectoria ligada al cooperativismo, la Federación Agraria Argentina y la militancia política dentro del socialismo santafesino, Valeri llegó al gobierno local tras un cambio político que puso fin a más de dos décadas de una misma conducción. Desde entonces, aseguró que la prioridad fue escuchar a los vecinos, conocer en profundidad el funcionamiento de la administración y comenzar a desplegar una agenda propia de gestión.

“Entramos a un gobierno que ya estaba en marcha y tuvimos que empezar por conocer procesos, procedimientos y necesidades para después desarrollar nuestros proyectos”, explicó.

Para la mandataria, el desafío de gobernar una localidad como Bigand no pasa únicamente por ejecutar obras o administrar recursos. También implica recuperar valores que considera fundamentales para la vida comunitaria y que, según entiende, se fueron debilitando con el paso del tiempo.

Recuperar la convivencia

Uno de los principales ejes de la actual gestión es el Programa Integral de Convivencia “Recuperemos Bigand”, una iniciativa que busca abordar distintas problemáticas vinculadas a la vida cotidiana de los vecinos.

“La convivencia tiene que ver con la vecindad, con escuchar al otro, con respetarlo y cuidarlo. Son cuestiones que muchas veces parecen menores, pero que terminan impactando directamente en nuestra calidad de vida”, sostuvo.

La primera acción concreta estuvo orientada a combatir la contaminación acústica generada por motocicletas con escapes libres, problemática que genera reclamos en muchas localidades del interior.

“Queremos que Bigand vuelva a ser un pueblo donde el respeto y el desarrollo vayan de la mano”.

La implementación de controles y la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe para avanzar en la incautación de vehículos fuera de norma forman parte de las primeras medidas adoptadas. Sin embargo, Valeri aclaró que el programa no se limita a los ruidos molestos.

“La convivencia también tiene que ver con los residuos, con la higiene urbana, con el tránsito, con la seguridad y con el cuidado de los espacios comunes”, señaló.

Otro de los pilares de la gestión está vinculado a la salud pública desde una mirada preventiva. “El mejor plan de salud es lograr que la gente no se enferme”, resumió.

Bajo esa premisa, la comuna comenzó a desarrollar una agenda que incluye campañas de prevención, controles sanitarios, mejoras ambientales y programas específicos orientados al cuidado de la población.

La mandataria destacó especialmente el rol del Samco local, al que definió como una institución estratégica para la comunidad.

En paralelo, la gestión impulsa campañas de concientización y chequeos, particularmente para mujeres mayores de 50 años, además de diferentes acciones vinculadas a la promoción de hábitos saludables.

La cuestión ambiental ocupa también un lugar central dentro de esta estrategia. Durante la campaña electoral uno de los temas que generó mayor preocupación estuvo relacionado con la calidad del agua y la presencia de arsénico, una problemática histórica de la región.

Valeri destacó el trabajo conjunto realizado con la Cooperativa de Servicios Públicos para avanzar en la incorporación de una planta de ósmosis inversa. “Era un tema que estaba presente en la comunidad desde hace muchos años y que requería respuestas concretas”.

Ambiente y gestión regional

La jefa comunal explicó además que Bigand comenzó a integrarse a esquemas de trabajo regional para abordar problemáticas que exceden los límites de cada localidad.

Uno de los ejemplos es la incorporación al sistema Girsu, que promueve una gestión integral de residuos junto a otras comunidades del departamento Caseros y zonas cercanas.

“Hay temas que ya no pueden resolverse de manera aislada. Necesitamos trabajar asociados para lograr soluciones más eficientes y sostenibles”. La gestión también avanza en programas vinculados a la higiene urbana, el cuidado del espacio público y la prevención de posibles emergencias climáticas.

En ese marco, presentaron sus planes de contingencia ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático que podría afectar a distintas localidades santafesinas.

Pensando en el mediano plazo, Valeri adelantó que uno de los próximos capítulos de su gestión será el programa “Bigand Potencia”, orientado a fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades laborales.

La dirigente destacó que la localidad cuenta con una fuerte presencia agroindustrial, metalmecánica, comercial y de servicios, además de una ubicación estratégica gracias a la conexión entre las rutas 14 y 178.

“Tenemos un diálogo muy importante con el sector productivo y el desafío es seguir generando oportunidades para nuestros jóvenes y para quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en Bigand”, explicó.

Actualmente la localidad cuenta con alrededor de 6.000 habitantes y una intensa actividad económica que la convierte en un polo de referencia para poblaciones vecinas.

Para la mandataria, uno de los grandes objetivos es evitar que las pequeñas localidades se transformen únicamente en pueblos dormitorio. “No queremos que la gente tenga que irse para progresar. Queremos que siga eligiendo Bigand para vivir, trabajar, estudiar y formar una familia”, afirmó.

Capital cultural

Además de su perfil productivo, Valeri destacó el potencial cultural de la comunidad como uno de los activos más valiosos para el futuro. “Bigand tiene una enorme cantidad de artistas. Me atrevería a decir que es una de las localidades con más artistas por habitante de toda la provincia”, señaló.

La Casa de la Música, los talleres culturales y las distintas expresiones artísticas forman parte de una identidad que la gestión busca fortalecer.

Según explicó, la cultura no sólo constituye una herramienta de integración social, sino también una oportunidad de desarrollo económico y turístico.

Consultada sobre la modernización de la administración local, Valeri sostuvo que el objetivo no es reducir la presencia del Estado, sino hacerlo más eficiente y cercano. “Queremos un Estado que no sea una traba, que no complique las cosas, sino que acompañe y facilite el desarrollo”, afirmó.

Crecimiento institucional

La dirigente planteó además la necesidad de que el crecimiento institucional vaya acompañado por un proceso de modernización de toda la comunidad. “No se trata solamente de modernizar el municipio. Queremos que Bigand dé un salto de calidad y se proyecte definitivamente al siglo XXI”, expresó.

Valoró también el trabajo articulado con el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro. Entre los proyectos que se encuentran en marcha mencionó la reactivación de 20 viviendas, mejoras en materia de seguridad y distintas gestiones vinculadas a infraestructura vial.

La intersección entre las rutas 14 y 178 aparece como uno de los puntos prioritarios debido a la importancia que tiene para la circulación y el movimiento económico de la región. “Queremos una localidad cada vez más pujante, con más institucionalidad, oportunidades y mejor calidad de vida para todos”.

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