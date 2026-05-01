Las Parejas hizo historia y consolidó un modelo propio de acceso a la tierra

Un proyecto de articulación público-privada permitió adjudicar lotes a valores sociales para trabajadores y familias de la ciudad , en una de las experiencias urbanas más ambiciosas del interior santafesino , que apuesta al arraigo, el crecimiento ordenado y la vivienda como derecho.

Las imágenes de este miércoles quedarán grabadas en la memoria colectiva de Las Parejas. En el sector noroeste de la ciudad, donde no hace tanto tiempo había solo campo abierto, 243 familias firmaron el comienzo de una nueva etapa de su vida: la del acceso a la tierra propia . Fue la culminación de un proceso largo, complejo y profundamente simbólico, que cristalizó en la entrega de los lotes correspondientes al programa municipal Tu Lote Propio II , una iniciativa que ratifica una política sostenida de expansión urbana con fuerte contenido social y productivo.

No se trató únicamente de la entrega de terrenos. El acto, cargado de emoción y de referencias a la historia reciente de la ciudad, expresó una forma de entender el desarrollo local: crecimiento con planificación, articulación entre el Estado y el sector privado , y la convicción de que el derecho a la vivienda comienza por el acceso a la tierra . En ese sentido, la magnitud del emprendimiento y la modalidad con la que fue llevado adelante lo convierten en un caso singular dentro del mapa urbano santafesino y nacional.

Sorteo público abierto de terrenos

El nuevo loteo está compuesto por 243 terrenos, de los cuales 165 fueron adjudicados a trabajadores propuestos por empresas locales que participaron del esquema y 78 restantes se asignaron por sorteo público abierto a vecinos de la ciudad, con requisitos previamente establecidos. Se trata de una de las experiencias de mayor escala en materia de loteos sociales impulsados desde un municipio, con un valor de referencia del suelo muy por debajo del mercado privado, lo que hace viable el acceso para familias trabajadoras que de otro modo quedarían excluidas.

Durante el acto, el intendente Horacio Compagnucci remarcó que “cuando hablamos de un lote no hablamos solo de tierra, hablamos de raíces, de futuro, del lugar donde una familia va a crecer”. La frase no fue retórica. El programa es la respuesta concreta a una problemática crítica que atraviesa a buena parte de la población: el encarecimiento del alquiler, la inestabilidad habitacional y la imposibilidad de reunir los recursos necesarios para ingresar al mercado inmobiliario formal.

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Las Parejas viene registrando desde hace más de una década un crecimiento sostenido tanto en población como en superficie urbana. Según datos mencionados por el intendente, la ciudad creció más del 40 por ciento en términos poblacionales y territoriales en los últimos diez a doce años, impulsada por un fuerte dinamismo industrial que atrajo trabajadores de distintas regiones. Esa expansión, sin planificación y sin políticas activas de suelo, habría generado un cuello de botella social difícil de revertir. El municipio optó por otro camino.

La génesis del programa Tu Lote Propio II se remonta a 2022, cuando el Ejecutivo municipal inició negociaciones con empresas locales nucleadas en el Centro Industrial de Las Parejas. La premisa fue clara desde el inicio: afrontar el problema del acceso a la tierra como una responsabilidad compartida. Las empresas adquirieron tierras rurales, que luego fueron donadas al municipio para el desarrollo del loteo social, mientras que el Estado local asumió la ejecución de las obras de infraestructura necesarias: mensura, subdivisión, apertura de calles y provisión progresiva de servicios.

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El esquema permitió ofrecer lotes a un valor que ronda apenas un 10 a 15 por ciento del precio del mercado privado, una diferencia determinante para hogares que dependen exclusivamente de ingresos salariales. “A esos valores, un trabajador no podría acceder nunca a un lote”, subrayó Compagnucci, aludiendo a que en el mercado formal los precios parten de cifras siete u ocho veces superiores.

Motor económico

Pero el impacto del programa no se agota en la dimensión habitacional. Cada lote es también un motor económico. La experiencia de loteos anteriores demuestra que, una vez adjudicadas las tierras, se activa una cadena virtuosa que involucra a la construcción, los oficios, los comercios y la industria de materiales. Albañiles, plomeros, electricistas, contratistas y proveedores forman parte de un movimiento que, con el tiempo, se traduce en nuevas viviendas y nuevos barrios plenamente integrados a la trama urbana.

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Acceso a la tierra para el desarrollo

El presidente del Centro Industrial de Las Parejas, Mario Riva, destacó durante el acto que el desarrollo de una ciudad industrial no se limita a la expansión de sus plantas productivas. “La otra pata fundamental es que los trabajadores tengan la posibilidad de su vivienda. El arraigo es clave para el desarrollo”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que la sinergia entre industria y Estado local es una de las marcas distintivas del crecimiento de la ciudad.

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El nuevo loteo se emplaza en un sector que ilustra con claridad la transformación urbana de Las Parejas. A poco más de mil metros del casco consolidado, lo que hace quince años era campo hoy forma parte de la ciudad en expansión. Allí se asentaron anteriormente otros desarrollos, como barrios de viviendas sociales inaugurados en la última década, y en los próximos meses se completarán obras estratégicas de infraestructura: expansión de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica y repotenciación de servicios para acompañar el crecimiento.

Compagnucci no eludió mencionar las dificultades del proceso. Reconoció demoras, explicó los trámites provinciales requeridos en materia hidráulica y ambiental, y pidió disculpas a las familias por los tiempos extendidos. “El camino es largo y parece simple decirlo, pero no lo es”, afirmó. También hizo una reflexión profunda sobre el drama del alquiler y la inestabilidad habitacional, especialmente para quienes “trabajan todo el mes para pagar un alquiler sin saber si les van a renovar el contrato”.

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En ese tramo de su discurso, el intendente puso el acento en una diferencia conceptual: no se trata de regalar terrenos, sino de generar las condiciones para que el esfuerzo tenga sentido. “Es bueno que la gente haga sacrificio para que el lote tenga el valor que tiene que tener”, sostuvo, defendiendo un modelo que reconoce al mercado privado pero interviene para corregir desigualdades estructurales que dejan afuera al sector trabajador.

El acto también fue un reconocimiento explícito al compromiso de 39 empresas que participaron del proyecto, muchas de las cuales acompañan este tipo de iniciativas desde hace años. La lista fue leída durante la ceremonia, junto a autoridades municipales, concejales, representantes institucionales y familias adjudicatarias, en una postal que reflejó el entramado comunitario de una ciudad que hace de la cooperación una herramienta de gestión.

Historia desde los ‘80

En su repaso histórico, Compagnucci ubicó este nuevo loteo como un eslabón más de una política que atraviesa distintas gestiones municipales desde la década del ’80. Desde los primeros loteos sociales, pasando por barrios federales, experiencias combinadas con industrias y desarrollos recientes entregados incluso en plena pandemia, la ciudad fue construyendo un perfil propio en materia de acceso al suelo urbano.

Ese recorrido explica por qué Las Parejas aparece con frecuencia como referencia cuando se habla de planificación y crecimiento en el interior santafesino. No se trata de un proceso exento de tensiones ni de desafíos. El propio intendente admitió que la expansión exige sostener simultáneamente otros servicios urbanos: limpieza, iluminación, seguridad, mantenimiento. Pero sostuvo que el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: ampliar derechos y generar oportunidades reales.

Al cierre del acto, entre aplausos y lágrimas contenidas, las familias comenzaron a dimensionar lo que se abría ante ellas. La posibilidad de planificar una vivienda, de proyectar a mediano y largo plazo, de echar raíces en un nuevo barrio que todavía es un dibujo sobre el terreno, pero que con el tiempo tendrá calles, árboles, casas y nuevas historias.

“Cuando crece una familia, crece la ciudad”, fue una de las consignas que se repitió durante la ceremonia. Y en Las Parejas, esa frase dejó de ser solo una expresión de deseo para convertirse, una vez más, en un hecho concreto.

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