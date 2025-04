"Hola, soy Francisco": el llamado del Papa que conmovió al centro santafesino y se hizo viral

Patricia Suppo, entonces directora de la Escuela Particular Incorporada Nº 1.066 “Santa María de Los Angeles” de María Juana, recibió la llamada en su teléfono celular a las 10.45 de ese domingo. En principio, pensó que se trataba de una broma, pero pronto reconoció la voz de Francisco , quien le aclaró que no era una broma y que estaba llamando para ofrecer sus plegarias y palabras de aliento.

“Fue una llamada privada, que generalmente no atiendo”, contó Patricia a La Capital y detalló: “Pero esta vez atendí. Me dijo ‘soy el Papa Francisco y no es una broma’, aunque me costó darle crédito y se lo hice saber. No lo podía creer”.