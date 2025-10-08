"Gracias a la Justicia el gobierno nacional comenzó a hacerse cargo de las rutas"

Ovación
Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre
Ovación
Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Economía
Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Policiales
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven desaparecida desde el viernes
Política
El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
La Ciudad
Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
Economía
Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Ovación
Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
La Ciudad
Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro
Política
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Ovación
El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
La región
En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Política
La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Información General
Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General
Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
ECONOMÍA
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"
Información General
Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica