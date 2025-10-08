"Gracias a la Justicia el gobierno nacional comenzó a hacerse cargo de las rutas" La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó que fue clave su decisión de solicitar la prórroga de la cautelar interpuesta el 2 de julio último 8 de octubre 2025 · 09:36hs

El 19 de agosto arrancaron las obras en ruta 33 y a mediados de septiembre se iniciaron en ruta nacional 8. El 25 de junio, Di Gregorio solicitó prorrogar la medida cautelar, que fue concedida el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión", dijo la legisladora y sostuvo que a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas.

Tras meses de gestiones judiciales y presión política sostenida, comenzaron las obras en las rutas nacionales del sur santafesino. La demanda iniciada el 11 de marzo contra Vialidad Nacional, notificada el 14 del mismo mes, dio lugar a una secuencia de presentaciones que incluyó la respuesta del organismo el 25 de marzo, la concesión de una medida cautelar el 28, su apelación el 2 de abril y la posterior comparecencia de Corredores Viales SA el 9 de mayo. En los meses siguientes se incorporaron informes presupuestarios sin impacto sustancial en la causa.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó como hecho clave la decisión del 25 de junio, cuando solicitó prorrogar la medida cautelar, que fue concedida el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas”, explicó. El 8 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida, consolidando la obligación de la Nación.

En paralelo, se sostuvo la presión territorial: el 2 de agosto se realizó un multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con participación de vecinos de toda la región. El petitorio rubricado con más de 500 firmas fue entregado días después en Buenos Aires. El 12 de agosto se celebró la audiencia oral y pública prevista por el artículo 360.

Los resultados comenzaron a verse. El 19 de agosto arrancaron las obras en la ruta 33 y, a mediados de septiembre, se iniciaron los trabajos en la ruta 8. El 29 de septiembre se solicitó una nueva prórroga de la cautelar, que aguarda resolución.

Trabajo conjunto Actualmente, además de los trabajos de bacheo en las rutas nacionales 8 y 33, en la ruta 7 se ejecuta una obra de mayor envergadura. “Todo este proceso demuestra que la perseverancia, la vía judicial y el trabajo conjunto con las instituciones de la región dieron sus frutos. Hoy podemos decir con claridad que, gracias a la Justicia, Vialidad Nacional está haciendo los trabajos que nos debía a los santafesinos”, concluyó Di Gregorio. >>Leer más: Obras viales en el sur provincial mejorarán la conectividad y el desarrollo